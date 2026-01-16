北京拒買輝達H200施壓川普？章家敦揭習近平如意算盤不會得逞

外媒指出，北京下令禁止輝達H200晶片進入中國。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部日前宣布，批准輝達在符合安全要求下，向中國出口其第二強大的人工智慧（AI）H200晶片，隨即傳出中國不允許輝達H200晶片進入中國。美籍華裔作家章家敦（Gordon Chang）在社群平台發文指出，習近平之前拒絕接受輝達H20晶片，成功促使川普批准出售更先進的H200晶片，習近平顯然認為他可以迫使川普放行輝達最先進的晶片。川普會再次屈服嗎？張直言：「我覺得不會」。

美國商務部工業暨安全局（BIS）13日公布一項新規，正式批准輝達在符合安全要求下，向中國出口其第二強大的人工智慧（AI）H200晶片。

根據BIS的規定，這些晶片在出口中國前，將由第三方檢測實驗室審查，以確認AI晶片的效能，而中國不得取得美國客戶採購量50％。輝達必須確保美國有足夠的H200晶片，中國客戶則須證明「充分的安全措施」，不能將晶片用於軍事用途。

由於中國科技公司對H200需求殷切，《彭博》引述消息人士稱，阿里巴巴、字節跳動已私下通知輝達，各自有意下單採購逾20萬顆H200。這兩家公司，加上DeepSeek等知名中國新創公司正快速升級其模型，以與OpenAI及其他美國對手競爭。

不過，《路透》14日引述消息來源披露，中國海關當局本週已告知海關人員，不允許輝達H200晶片進入中國。

對於北京下令禁買H200，美籍華裔作家章家敦（Gordon Chang）在社群平台X發文指出，習近平之前拒絕接受輝達H20晶片，成功促使川普批准出售更先進的H200晶片，所以習近平顯然認為他可以迫使川普批准出售輝達最先進的晶片。川普會再次屈服嗎？張家敦直言：「我覺得不會」。

