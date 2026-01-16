台積電最先進技術留台灣！外媒專訪完整解密

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府敲定對台關稅降至15%，且不疊加半導體232關稅條款取得最優惠待遇，台灣半導體與科技企業將對美投資2500億美元，並由台灣政府提供赴美投資企業2500億美元信保，此外美國商務部長盧特尼克表示，川普任內目標將台半導體產能40%轉移至美國；台積電財務長黃仁昭接受外媒專訪表示，「最先進的製造技術仍會留在台灣」。

黃仁昭15日接受《彭博》專訪表示：「出於實際原因，最先進的製造技術仍會留在台灣，等到這些技術穩定下來，我們就可以嘗試加快技術向海外轉移的步伐」。

先前台積電承諾投資1650億美元在美國擴大產能，並可能根據台美貿易協定進一步增加投資額。儘管亞利桑那州廠的良率與執行力已經與台灣相當，但台積電在台灣和美國的生產仍然存在數年的差距，台灣官員和台積電皆表示，台積電將把最好的技術留在國內。

黃仁昭說，即使加快技術轉移，台積電也至少需要1年時間，才能將最新技術引入海外並實現量產，「我們正在美國擴張，並在條件允許的情況下加快擴張步伐。」台積電位於亞利桑那州的第2家工廠已完成主體結構，計劃於2027下半年開始量產，「比原計劃提前幾季」。

黃仁昭也接受《CNBC》專訪稱，台積電將繼續加大在亞利桑那州的投資，並對AI大趨勢充滿信心，這也是台積電加大資本投入，在台灣和美國擴張的原因，「我們不僅要擴張，還要盡可能加快步伐，以彌補或縮小差距。」

15日法說會上，台積電董事長魏哲家表示，我們最近在美國購得一塊大面積土地，這塊土地能保有更多擴產空間，未來「還可以增加好幾個廠」。

在台積電法說會結束後，台灣與美國也達成關稅協議。而根據台美貿易協議，台灣企業承諾在美國半導體、AI及相關領域，投資2500億美元，並提供2500億美元的信貸擔保以加強供應鏈。此前，《華爾街日報》引述匿名消息人士報導稱，作為美台貿易談判的一部分，台積電計劃在亞利桑那州進行大規模擴張。

對此黃仁昭澄清，「美台貿易協定是兩國政府之間的事情，我們不參與其中」，否認台積電在美投資計劃與談判有直接聯繫。他強調，由於客戶的需求，台積電正繼續並加快在亞利桑那州的投資，該州的首個廠區目前生產的晶片，良率和技術水準與在台灣的工廠相當，這表明台積電能在美國複製製造能力。

此前，台積電美國廠經歷多年的延誤和擔憂，目前已取得進展，因此該公司正在積極推進擴張計劃，據悉，台積電的首個晶片製造廠已經開始量產，目前生產的晶片良率和技術水準，與台積電在台灣廠相當。

黃仁昭說：「這顯示，我們在美國也能複製我們卓越的製造能力，這對我們來說意義重大，對我們的客戶來說也意義重大。」

據報導，台積電已將其位於亞利桑那州的第1座工廠的投產時間，提前至2027年下半年，第3座工廠的建設也正在加速推進，並已開始申請第4座工廠的建造許可。

黃仁昭表示，台積電最初在亞利桑那州的1100英畝土地上規劃建造6座晶圓製造廠、2座先進封裝廠和1個研發中心，因為土地不足以滿足擴建計劃，因此又購買了900英畝的土地。他也說，原計劃中的一些設施現在將蓋在這塊新土地上，剩餘部分則「留作未來發展的靈活選擇」。

