對等關稅降至15％不疊加 嘉義傳產業者︰匯率穩定更加分

精密塑膠業者黃振男認為，仍要關注其他競爭國的對美關稅稅率，以及穩定台幣匯率。（擷取自google map）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣出口到美國的商品關稅調降至15%且不疊加，嘉義精密塑膠、水電材料等傳產業者認為，至少與競爭國日本、韓國有相同的競爭條件，然而傳統產業一直都是打價格戰，未來競爭國對手不一定會將成本轉嫁消費者，而以低價競爭，建議政府給予傳產業者稅賦優惠，提高競爭力。

前嘉義市工業會理事長、男榮塑膠企業股份有限公司總經理黃振男表示，從美國與各國談判對等關稅政策，要回去以前的關稅「回不去了」；能調降至15%不疊加，對傳產業而言是好消息，然而競爭對手不只有日本、韓國，還是要關注歐洲、東南亞等其他競爭國的對美關稅高或低，這也攸關台灣傳產的競爭力。

請繼續往下閱讀...

黃振男表示，除了關稅條件，對於出口、外銷美國的廠商而言，台幣對美金匯率的穩定性也至關重要，希望中央政府能扛得住美方壓力，讓台幣匯率穩定，企業才有時間分攤成本，維持高競爭力。

嘉義市模擬聯合國發展協會理事長黃彥富說，公司主要代理經銷為主，雖此次受台美關稅影響不大，然而對上游外銷的廠商而言，調降5%後，與日、韓的競爭起跑點一致，對外銷的產業就很有利。

不過傳產與半導體業不同，都是要與競爭對手拚價格戰，黃彥富建議，政府是不是能給予特定傳產等產業，給予稅賦優惠條件，讓台灣產業競爭力再提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法