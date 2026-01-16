2026年企業AI 投資翻倍！9成CEO認為AI代理今年帶來可觀回報

2026年企業AI投資翻倍！9成CEO認為AI代理今年帶來可觀回報。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年企業在AI投資將翻倍！BCG最新報告顯示，2026 年企業的AI投資規模將翻倍，看好AI的投資報酬率，全球72%的CEO親自主導 AI 策略， 整體信心明顯提升，約9成CEO認為AI代理將在今年帶來可觀回報。

BCG 發布第3年度全球AI現況調查報告《AI Radar 2026：AI 投資加速，CEO 掌舵前行》，指出企業對AI的投資持續快速成長，且動能不減。該調查涵蓋全球16 個市場、9 個產業共 2360 名高階主管，其中包括 640 名執行長。

報告顯示，企業今年AI投資額預計將加倍，約占營收的 1.7%，增幅超過 2025 年的兩倍。越來越多的CEO親自上陣、領銜推進，成為組織內AI策略的主要決策者，有72%的執行長表，他們是 AI 的主要決策者，比例是去年的兩倍，其中，前瞻開拓型CEO每週投入超過 8 小時強化自身AI 素養，並大力推動員工的技能升級與能力建設，其投入是其同儕的兩倍。

另，有半數的CEO認為，若AI未能帶來成果，他們的職業生涯將面臨挑戰，但5分之4的CEO對 AI投資報酬率的潛力比去年更樂觀。AI代理的快速成熟是關鍵原因之一，約 90% 的CEO認為，AI 代理將在 2026 年實現可衡量的投資報酬率，因此今年超過3成 AI 投資都將投入於AI 代理。

「CEO在引領AI 創造價值的過程中，扮演關鍵角色。」BCG X全球負責人暨共同作者 Sylvain Duranton 表示：「要打造真正的競爭優勢，CEO需要全面重塑業務流程，並開創全新產品與服務以帶動成長。事實上，十位執行長中有九位告訴我們：到了 2028 年，衡量企業成功與否，很大部分將取決於企業能否善用 AI，這充分反映了當下市場變革的趨勢。」

