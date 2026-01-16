好市多4種食品悄悄大漲！這1款比對等關稅前貴近3成

好市多4種食品悄悄大漲！彩色番茄比對等關稅前貴近3成。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕川普去年4月祭出對等關稅政策後，初期好市多（Costco）的商品價格整體變化不大，不過，如今隨著更多關稅生效，美媒追蹤某些民生商品售價，發現有4樣商品，漲幅至少15%起跳，而彩色番茄漲幅最驚人，高達27.65%。

《gobankingrates》報導，當川普的對等關稅政策開始實施時，人們預期會對從汽車到食品雜貨等所有商品的價格產生影響。關稅於4月生效，但並非所有商品的價格都會立即改變。價格上漲的速度通常取決於商品的產地和運輸方式。

而在去年6月時，《商業內幕》的塔利亞·拉克里茨就對比了好市多23種食品雜貨的價格與4月份關稅生效前的價格。結果顯示，只有少數商品價格上漲，部分商品價格下降，但多數商品價格不變。當時，儘管關稅已經開始生效，而且7月還將有更多商品生效，但好市多商品價格的整體變化似乎並不大。

如今，更多關稅已經生效。根據CNN商業頻道報道， Costco甚至正在起訴聯邦政府，要求退還中國進口商品的關稅。這不禁讓人發問：食品雜貨的價格是否終於跟上了關稅的步伐？在網上查詢一些相同商品的價格後發現，答案是肯定的，而且有4樣商品的價格上漲方式可能會讓普通消費者感到驚訝。

1、彩色番茄

2磅裝的精選彩色番茄在4月價格為7.99美元，6月則維持不變，不過，去年12月，已漲至10.2美元，漲幅高達27.65%，其價格明顯反映了進口壓力。

2、葡萄

6月購入了3磅美國產紅葡萄7.99美元，價格只比4月購入的智利紫葡萄貴0.5美元，然而12月份，同樣規格的3磅裝紅葡萄售價為9.07美元，漲幅達21.09%。

3、烤海苔

Kirkland's 韓國產烤海苔6月漲價1美元，來到11.99美元，目前市面上最接近的同類產品，Gimme同等重量和產地的海苔，售價為 13.15 美元，漲幅達19.65%。

4、科克蘭檸檬水

6月份，兩瓶3誇脫裝的科克蘭有機檸檬水價格為6.39美元，僅上漲了0.1美元，但現在價格來到7.25美元，漲幅達15.26%。拉克里茨認為，製作這種檸檬水所使用的檸檬可能來自受關稅影響的國家。

報導指出，儘管只涉及少數幾種商品，但初夏的初步數據顯示，關稅對食品雜貨帳單的影響並不大。然而，情況開始發生變化，一些原本價格穩定的商品價格有所上漲，許多進口商品的價格也明顯反映了關稅的影響。檸檬水和零食棒等其他必需品的價格上漲也表明，整體通膨和供應成本的增加也推高了價格。

根據美國國家經濟研究局 （NBER）的數據，關稅在 3 月至 8 月期間使美國通膨率上升了 0.7 個百分點，這與消費者在 Costco 看到的生活必需品價格上漲情況相符。建議消費者密切注意好市多每週的宣傳單、商店應用程式和線上價格，有助於發現哪些商品的價格上漲最快。

