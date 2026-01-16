打臉空頭！克萊默：台積電亮眼財報重振市場對AI股信心

財經名嘴克萊默表示，台積電強勁的業績表現重振了華爾街對AI股的信心。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電週四（15日）舉行法說會，亮眼的財報引發各界關注，《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，台積電強勁的業績表現重振了華爾街對AI股的信心，其中也包括AI指標股輝達（NVIDIA）。

克萊默指出，台積電用實際行動「狠狠回擊」那些質疑AI熱潮持續性的懷疑論者，他們說出了市場之前只從輝達執行長黃仁勳口中聽到過的話，即「市場需求永無止盡」，更重要的是這背後的利潤對於客戶來說可能相當龐大。

請繼續往下閱讀...

晶圓代工龍頭台積電業績表現超乎預期，創新紀錄，獲利成長35％，公司已連續8季獲利出現正成長，高層表明，旗下用於先進AI技術的產品需求依然強勁。

克萊默表示，近期，華爾街對於AI的看法普遍悲觀，但台積電的良好業績表明，他們的客戶業務也十分強勁，特別是輝達。克萊默也補充，輝達先前一度成為市場的眼中釘，隨著這家公司股價走勢的轉變，讓他覺得，泡沫的討論或許終於結束了，至少目前是這樣。

週四，在晶片股領漲下，美股主要指數收漲，台積電ADR創下52週新高，收漲4.44％，輝達則漲2.13％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法