錢在銀行人在病房！70歲阿公真實案例曝光 揭露退休生活殘酷一面

即使經濟上寬裕，也不必然保證安穩的老後生活。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕老後生活的基礎之一便是退休年金。近年來日本選擇延後領取年金以獲得更高金額的高齡者逐漸增加。但現實情況是，即使經濟上寬裕，也不必然保證安穩的老後生活，健康風險與社會孤立，正成為高齡退休人士難以忽視的潛在變數。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，曾任大企業員工的70歲老翁佐藤健一（化名）原本可在65歲開始領取年金，但為了應對未來通膨與長壽風險，他選擇延後5年領取年金。這讓他從70歲起，每個月可以領到約25萬日圓（約5.08萬元新台幣）的年金，由於健一與妻子在15年前早就離婚，和子女關係也疏遠，因此對退休單身人士來說，算是一筆相當寬裕的收入。

請繼續往下閱讀...

然而年金開始領取後僅數月，他在外出時突然失去意識，生活頓時陷入黑暗。經急救送醫後，診斷為腦梗塞。幸好發現及時，沒有生命危險，但他被迫長期住院並接受復健，左半身留下輕度麻痺。

健一說道：「雖然是預料之外的病，但因為年金增加，我至少不必擔心金錢。只是我心裡非常後悔，應該在健康時多享受生活。現在回想，已無法像從前那樣四處行動、打高爾夫。即便沒有金錢困擾，每天只能盯著醫院天花板，也無任何快樂。」

對健一而言，最難忍受的不是金錢，而是「孤獨」。高額醫療費和住院費可由豐厚年金支付，但無親友探視，也無人分擔復健的辛苦。在醫院這種被管理的空間中，他夢想的悠閒退休生活，轉而變成孤獨療養生活。

健康不再時，每個月25萬日圓的年金並不能填補佐藤的心靈。只有失去自由的身體，以及與外界隔絕的孤單感，不斷壓迫著他。

報導指出，日本政府在2022年推估的數據顯示，健康壽命男性為 72.57 歲、女性為 75.45 歲。也就是說，進入70歲後，「醫院成為朋友」的情況幾乎只是時間問題。

此外，平均壽命與健康壽命差距約9至12年，也就是說，所謂「不健康期」在老後往往容易被忽略。因此不加考慮就選擇延後到70歲以後才領取年金，未必明智。

報導建議，高齡族群在規畫延後領取年金時，除財務試算外，也應同步評估健康狀況、照護需求與社會支持網絡，並及早規畫關懷服務、緊急通報系統或社區參與機制，避免「有錢卻不安」的老後風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法