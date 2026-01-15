中國慘了！美軍扣押第6艘油輪 委國對中出口被鎖喉

Marinera油輪被美國扣押停泊在蘇格蘭海岸外。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》15日披露，據知情人士透露，美軍於週四上午登上第六艘油輪，此前已在委內瑞拉附近水域扣押第五艘油輪，顯示美軍將繼續打擊受制裁的石油運輸。根據航運分析公司Kpler的數據顯示，委國1月原油裝載量已降至正常水準的一半左右。中國是委國石油最大買家，由於美國封鎖「影子」油輪，此類原油將無法運往中國或其他市場。

報導說，隨著美國尋求與委內瑞拉臨時政府合作以控制該國的石油銷售，川普政府將繼續打擊運輸受制裁石油的「影子船隊」。

知情人士透露，美軍於週四上午登上第六艘油輪，這艘油輪是在美國南方司令部責任區內，也就是中美洲、南美洲和加勒比海附近海域被扣押的。

針對油輪的嚴厲打擊對委內瑞拉的石油出口造成重大影響。根據航運分析公司Kpler的數據顯示，委國1月原油裝載量已降至正常水準的一半左右。該公司表示，目前在委內瑞拉港口裝載原油的船舶只有駛往美國的油輪和運往委內瑞拉煉油廠的油輪。

美國官員表示，他們正與委內瑞拉政府合作，美國將接收積壓在陸上設施和用作石油儲存的浮式油輪上的委內瑞拉原油，然後出售。由於美國封鎖「影子」油輪，許多此類原油無法運往中國或其他市場。

Windward 海事情報分析師博克曼 （Michelle Wiese Bockmann）表示，目前，與委內瑞拉的影子船隊模式已經失效，因為沒有貨物可運，鑑於美國正與委內瑞拉國家石油公司（PdVSA）合作控制進出該國的物資，影子船隊是否能夠恢復向中國運輸尚不得而知，「影子船隊的船隻很可能不再停靠中國港口」。

分析人士稱，在加勒比海和世界其他水域有數十艘運載委內瑞拉石油的船隻，如果川普總統想要擴大打擊範圍，美國可能會試圖控制這些船隻。

