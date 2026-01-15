去年前11月信用卡簽帳金額逾4.5兆 金管會：全年有望創新高

金管會表示，2025年信用卡簽帳金額有望創新高。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2025年11月信用卡簽帳金額3967億元，前11月簽帳金額4兆5327億元，單11月和前11月累計雙雙都創同期新高。金管會表示，發卡機構推廣聯名卡，加上國內信用卡特約商店家數持續增加，2025年全年簽帳金額有望創下新高。

金管會今發布2025年11月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。根據統計，截至2025年11月底，32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6042萬張，總有效卡數約4047萬張。

2025年11月簽帳金額約3967億元，較10月減567億元。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，主要原因有三：10月有中秋節、雙十節與光復節等連假，11月完全沒連假；其次，11月底適逢週末，部分款項延後入帳；最後，則是餐飲和旅遊等消費金額減少。

但11月單月簽帳金額3967億元，以及前11月簽帳金額4兆5327億元，兩者皆寫下歷年同期新高。張嘉魁分析，消費者購買力持續回升，再來發卡機構也推廣聯名卡等，加上國內信用卡特約店家數截至2025年11月底為19.6萬家，年增3771家，民眾也逐漸習慣非現金支付，帶動信用卡簽帳金額成長。

張嘉魁指出，2025年全年有機會突破2024年全年簽帳金額4兆6857億元，創下史上新高。

各家發卡銀行11月數據，第1名為中信銀13.26萬張，第2名為國泰世華銀5.91萬張，第3至第5名依序為玉山銀5.24萬張、台新銀4.35萬張與台灣樂天信用卡4.17萬張。

