不修圖反而更好賣？外媒揭：AI時代銷售語言開始「轉向」

外媒指出，強調由人類拍攝、真實的使用痕跡，正逐漸成為AI時代新的行銷語言。（下載自rhode IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在人工智慧（AI）全面滲透內容創作的時代，當完美無瑕的影像、影片，甚至聲音都能被低成本無限複製，讓許多消費者開始懷疑什麼才是真正稀缺的價值？

當AI生成影像大量湧入時尚與美妝行銷，從品牌主視覺、社群廣告到虛擬網紅的購物影片，幾乎無所不在。然而，當完美臉龐與高度精修的畫面鋪天蓋地，消費市場卻開始出現反彈。

請繼續往下閱讀...

Instagram負責人Adam Mosseri近期在Threads發文，提出當AI生成內容愈來愈逼真、真假難辨，社群創作的下一步，反而是以「粗糙美學（Raw Aesthetic）」對抗AI浪潮。

根據電通（Dentsu）於2025年的調查，高達81％的行銷長認為，消費者願意為「由人類創作」的內容支付更高價值。外媒《Business of Fashion》亦報導，在AI網紅與自動化內容快速崛起之際，一股「反AI美學（Anti-AI Aesthetic）」的風潮，正於社群平台上迅速擴散。

這種美學不再追求無暇、對稱與平滑，而是刻意放大現實生活中的使用痕跡與不完美，像是刮傷的瓶身、磨損的標籤、遺失的瓶蓋，甚至略顯凌亂的居家背景。回應這股情緒轉變，愈來愈多美妝與時尚品牌開始主動調整策略，刻意避開AI濾鏡與高度修圖，轉而擁抱「未加工」的影像風格。

如今，一張拍到居家背景、留有使用痕跡、光線甚至略顯昏暗的照片，反而比起影棚中一絲不苟的產品照，更能引發消費者共鳴與購買慾。

隨著消費者對AI生成模特兒與內容的警覺提高，品牌若使用AI卻未清楚標示，反而可能引發反效果，而「由人類拍攝」、「真實使用痕跡」正逐漸成為新的行銷語言。

這股轉向，也帶動了「低保真（Lo-fi）」影像的復興，愈來愈多美妝品牌選擇以手機拍攝素材作為主要社群內容，刻意保留顆粒感與業餘感，讓品牌形象更親近、更具人性。對 Z 世代而言，這種不完美的真實感，遠比過度精修的畫面更值得信任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法