Global Mall春節檔期業績年增上看6％創新高 線上線下回饋最高9％

〔記者卓怡君／台北報導〕今年春節假期長達9天，百貨業搶攻春節商機，環球購物中心（Global Mall）全台8店今年春節檔期《駿馬迎春》於1月22日起至2月25日熱鬧登場，集結全通路多元滿額贈、會員獨享好康到新春福袋、節慶嘉年華活動四路齊發，今年更擴大消費回饋力道，力推線上線下多元回饋，祭指定專門店消費滿額享「最高9%回饋」，線上線下力拼春節檔期業績成長6%。

Global Mall表示，除了超值回饋，春節備受期待的就是福袋，今年推出「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」，全台八店共計推出2500個福袋，採線上線下開賣，總價值超過千萬元，不僅數量創新高，更加碼抽5大獎項，包含最大獎BMW百萬名車，還有各分店加碼抽好禮，一包福袋入手立即享好運加碼雙重抽，為新年開啟福氣好兆頭，搭配環球Online限量推出「星級年菜」、「人氣伴手禮」快速下單圍爐年菜，凡購買熱門「IP萌趣福袋」就有機會抽8888新春購物金，Online限定好康大放送，為2026年開啟熱鬧又驚艷的新春購物體驗，加上年節檔期超過300場活動、擲筊奪黃金、開運來店禮、會員升級扣點兌住宿券。

回顧2025年，Global Mall指出，在會員經營、線上線下整合服務，及全台8店新櫃改裝效益接力下，成功吸引人潮入店消費，2025全年度業績穩健成長5%，加上豐富會員限定好禮與折扣優惠加持，會員數亦快速增長，目前會員數已達160萬，展現品牌在會員經營及服務創新的競爭力。

展望2026年，Global Mall將著重於商品力、會員力與數位力三大主軸，持續優化消費體驗，推升各店優勢極大化及商圈獨特性，預計2026年業績目標挑戰成長8%，打造全年度都精彩的美好購物體驗。

