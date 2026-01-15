Omdia：顯示器市場成長降溫 OLED動能轉向IT應用

Omdia指出，全球經濟不確定性仍壓抑終端顯示器需求。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia指出，儘管全球經濟環境仍充滿不確定性，加上美國關稅政策帶來干擾，2025年大尺寸顯示器市場仍維持小幅成長，但整體動能已明顯放緩。顯示器產業正從過往以電視為主的規模競爭，轉向以IT應用為核心的結構調整，其中，OLED的成長動能已明顯由電視轉向顯示器與筆電市場。

根據Omdia最新統計，2025年全球大尺寸顯示器（包含LCD與OLED）出貨量約9.105億片、年增2.9%，增幅明顯低於2024年的9%。Omdia指出，全球經濟不確定性仍壓抑終端需求，加上部分顯示器系統整合商與中低階製造商因產能集中於中國，面臨美國關稅政策調整時缺乏彈性，使公共資訊顯示與其他類別需求承壓，拖累整體市場表現。

Omdia觀察，在LCD領域，2025年大尺寸LCD出貨8.768億片、年增2.6%，部分韓系與日系面板廠持續調整產品結構，於2025年進一步降低LCD TV面板生產比重，作為企業重整的一環；同時，非中國面板廠在顯示器用LCD領域，也面臨來自中國廠商的價格競爭壓力，導致監視器LCD出貨策略趨於保守，LCD市場整體呈現「守勢經營」態勢。

相較之下，OLED成為2025年顯示器市場的主要成長動能。Omdia初步統計顯示，2025年大尺寸OLED出貨量3370萬片、年增12.9%，其中，顯示器用OLED出貨量年增高達69.3%，筆電用OLED亦成長26.8%；反觀OLED TV出貨量僅小幅成長1.5%。

Omdia指出，韓系OLED廠商持續將策略重心由OLED TV轉向顯示器與筆電等IT應用，主要考量在於相關產品具備較佳的獲利結構，也為2026年新一代Gen 8.6 IT OLED產線量產提前布局。

從供應商市占來看，2025年大尺寸LCD出貨仍由中系廠商主導，其中，京東方（BOE）以36.2%居冠，其次為華星光電（China Star）與群創；OLED方面，三星顯示器以50.9%市占維持領先，LG Display居次。整體而言，LCD與OLED市場呈現「中系主導LCD、韓系掌握OLED話語權」的結構分化，顯示器產業競爭版圖亦隨應用重心轉移而持續調整。

