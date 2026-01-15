不買股票不投資！70歲老婦只買特價品 背後藏「身價近3千萬」秘密

一定的退休金和儲蓄不可或缺，然而，人們的實際生活方式並非完全取決於其資產多少。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕表面看似過著節制生活的人，背後其實擁有驚人的收入或財富，日本一名70歲婦人生活極度簡樸、穿舊衣和省電省水，平時經常買特價品。然而，她的生活卻一點也不拮据，存款竟達1.5億日圓（約新台幣2952萬元），她節儉生活的背後，其實來自於對未來風險的管控。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在郊區一間老公寓的70歲女性木村美智子（化名），外表樸素、生活低調，每天翻著超市傳單購買特價商品，電燈隨手關、冰箱食材用到最後一口。乍看之下，她與許多節省度日的高齡者並無不同，但鮮少人知道，她的銀行存款其實高達1.5億日圓。美智子受訪時這麼形容自己「這已經變成習慣了，看到錢花掉反而會不安。」

美智子年輕時在東京從事會計工作，40多歲後期退休，終身未婚、沒有子女，目前靠企業年金與政府年金生活，年收入約240萬日圓（約新台幣47萬元）。她表示，自己並非刻意追求資產累積，而是長年抱持「不浪費」的生活態度，獎金與退休金幾乎全數存下，日常支出則能省則省。

20年前，她從公家租賃住宅搬到現在月租5萬多日圓（約新台幣9840元）的公寓，沒有汽車，家電也極少汰換，她說「朋友常說我可以過得更好一點，但這樣的生活對我來說最自在。」

值得注意的是，美智子並未投入股票或投資信託，資產幾乎全放在定期存款中。她坦言，存錢的動機並非為了讓錢變多，而是為了消除不安感。「看到帳戶餘額，就會覺得安心。萬一生病住院，也不會慌張。」

隨著年齡增長，美智子開始思考資產的最終去向。她已著手蒐集遺囑與捐贈相關資訊，考慮未來將部分資產留給親戚或公益團體。「一輩子都在節省，可能聽起來很辛苦，但我對自己的人生沒有遺憾。」她笑著說，「如果最後能幫上別人一點忙，那對我來說，反而是最奢侈的事。」

根據日本調查，不少長者在物價上漲與年金有限的情況下，被迫精打細算過日子。不過，像美智子這樣「即使擁有高額資產，仍選擇極度節制生活」的案例，也反映出另一種老後樣貌。在高齡社會快速成形的背景下，美智子的故事，或許正為「有錢是否就該花錢」這個問題，提供了另一種思考方向。

