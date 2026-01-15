勤誠2025年尾牙登場 今年邁向下一階段高成長

勤誠2025年尾牙登場。圖右五為董事長陳美琪、右六為執行長陳亞男。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼廠勤誠（8210）今日在台北美福大飯店盛大舉辦2025年度尾牙活動，近年勤誠業績節節高升、總獎金創也歷年新高。董事長陳美琪與執行長陳亞男分別發表談話，回顧去年在全球政經局勢動盪、供應鏈重組與AI技術高速發展下，勤誠仍繳出亮眼成績單，並展望未來以「核心競爭力」與「人才、AI、ESG」為成長主軸，穩健邁向下一階段高成長。

陳亞男致詞時特別感謝客戶、供應商、董事會與全體員工。陳美琪也表示，去年從上半年關稅戰的高度不確定性，到下半年由AI熱潮引領的新藍海，外在環境瞬息萬變，但勤誠憑藉多年累積的實力與團隊的高度凝聚力，成功創下營運表現與市值、股價新高的重要里程碑。

陳美琪說，勤誠能在高度競爭的市場中持續突破，關鍵在於「英雄淡出、團隊勝出」的文化，以及研發、業務、製造、品質與供應鏈均衡發展的組織體質。無論是在國際電腦展以創新展位形式吸引全球客戶，或透過年度策略會議強化接班梯隊與企業文化，都展現出勤誠團隊的韌性與執行力。

展望未來，陳美琪也強調，隨著公司全球布局持續深化，人才培育將是最重要的投資方向。在AI 時代，企業需要的不只是單一功能的執行者，而是具備全球視野、跨域整合能力，並能與AI協作的問題解決者。同時，勤誠也將持續把ESG從理念落實為日常實踐，將永續思維內化為企業競爭力。

陳亞男表示，2025年全球面臨貿易政策調整、區域衝突與AI技術指數型發展的多重挑戰，真正拉開企業差距的，不是短期反應速度，而是是否具備無法被輕易複製的核心競爭力。

陳亞男指出，勤誠在過去幾年選擇專注於長期價值、策略規劃與組織能力的累積，使得2025年在外部環境高度波動下，仍能展現穩健且具韌性的成長曲線，全年營收再度刷新歷史新高，市值亦正式突破千億規模，反映資本市場對公司長期策略與經營紀律的高度肯定。

陳亞男進一步說明，隨著公司邁向更高成長階段，勤誠已將既有策略系統化，逐步建構多項競爭優勢。同時，公司亦持續打造穩定且具延續性的領導梯隊，並將AI視為加速核心競爭力形成的重要引擎，相關布局已在實際營運場域中逐步展現成果。

勤誠表示，未來將持續以「核心競爭力」為成長基石，在既有的策略與組織能力上放大優勢、加速前進，在追求成長速度的同時，堅守品質、效率與差異化，確保企業能走得快、也走得遠。公司也期許全體同仁持續攜手合作，在AI與全球布局的浪潮中，共同開創勤誠下一個成長高峰。

