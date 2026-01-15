廣達林百里：未來3年AI全面爆發 集團佔據極度優勢位置

林百里強調，廣達憑藉超前研發、精準行銷與深厚製造底蘊，已在AI產業鏈中占據有利位置。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里今日在旺年會致詞時指出，隨著AI超級電腦基礎建設於去年完成，AI正式進入發揮效能、應用加速落地的關鍵階段，未來1至3年不僅是高成長期，更將邁入全面「爆發期」。他強調，廣達已成功完成AI伺服器從氣冷架構轉向水冷超級電腦的關鍵轉型，並站上極具優勢的位置。

林百里回顧，過去一年全球局勢動盪，關稅戰使供應鏈布局頻繁調整，生產據點在美國、墨西哥、泰國等地之間彈性移動，營運環境挑戰不小。不過，他直言，真正艱鉅的考驗來自AI應用快速崛起，伺服器架構必須從傳統氣冷伺服器，全面升級為支援高功耗、高密度運算的水冷AI超級電腦。

林百里指出，AI超級電腦不僅是單一產品升級，而是牽動研發技術、產線設計與製造流程的全面調整，對工程與製造團隊都是前所未有的挑戰。他表示，從研發到生產，每個環節都「困難重重」，但在團隊通力合作下，最終成功滿足「一個一個客人的要求」，完成AI伺服器世代轉換，順利交付客戶。

在轉型成果逐步顯現下，廣達去年營運表現創下巔峰佳績，林百里認為，這並非偶然，而是AI超級電腦與高階伺服器布局逐步到位後的具體成果。展望後市，林百里進一步指出，去年是「把超級電腦做起來」的一年，今年則是「好好用」的一年，接下來將是AI模型與算力結合、應用全面爆發的時點。

林百里強調，廣達憑藉超前研發、精準行銷與深厚製造底蘊，已在AI產業鏈中占據有利位置，未來數年將持續掌握成長機會。廣達最大的優勢來自團隊文化，員工「做的比說的多」、自發自動的精神，是公司面對快速變動環境仍能持續突破的重要關鍵。隨著AI產業正式進入爆發期，期許廣達在新的一年能「一馬當先」，延續成長動能，再創佳績。

