川普放行H200晶片出口中國 挨批是協助北京加速軍事現代化

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前允許輝達（Nvidia）向中國出口該公司第二強大的人工智慧（AI）晶片H200，但美國國會議員和前政府官員14日在共和黨聯邦眾議員馬斯特（Brian Mast）舉辦的聽證會上警告，此舉將削弱美國的優勢，並加速中國的軍事現代化。

《路透》報導，白宮前副國安顧問博明（Matt Pottinger）在聽證會上指出，川普政府在AI政策上走錯方向，批准H200出口，將損及美國在AI競賽的勝出機會。

博明指出，向中國出售H200，將助北京大幅推動軍事現代化，強化其從核武、網路戰、自主無人機、生物戰，到情報與滲透等方面的能力，「國會必須設立防護機制，避免這種錯誤重演」。

共和黨聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中國竊取那麼多美國智財權，美國沒有義務要賣晶片給中國。但他並未直接提及H200。

民主黨聯邦眾議員艾莫（Gabe Amo）則批評，川普簡直像把美國在戰場上的位置拱手報知對方，美國為什麼要放棄自己的優勢。

川普政府認為，出口先進晶片至中國，可抑制華為等競爭對手努力追趕輝達和超微（AMD） 在晶片設計上的領先地位。但博明批評，這種看法根本不切實際。

根據美國政府13日發布的新規，所有出口中國的H200，必須先經過第三方檢測機構審核其AI技術水準，而中國所獲總數量，不得超過賣給美國客戶的5成。此外，輝達在出口前須證明美國本土有足夠的H200庫存，中國買家則須證明採取充分安全措施，且不得將這些晶片用於軍事用途。

對此，拜登政府任內的首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）表示，這些規定將使負責出口管制的商務部增加不少工作量，且須依賴中國買家如實告知其下游客戶。

目前還不清楚將有多少H200會銷往中國。《路透》先前報導，中國海關近日通知相關人員，不得進口輝達H200。

