約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家一句話讓台中老店暴紅

台中担仔麵總店PO出餐廳董事長與台積電董事長魏哲家合影。（翻攝自臉書粉絲頁）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台積電總裁魏哲家近日常到台中餐廳用餐被野生捕獲，除了烤鴨餐廳「鴨片館」近日PO出民眾與魏哲家同框的合照，台中担仔麵總店今天也PO出餐廳老闆昨與魏哲家合影照片，老闆還力邀魏哲家約輝達執行長黃仁勳光臨，沒想到魏哲家也親切回應：「好啊，那他要一樣的老位置喔！」讓業者樂翻了。

據了解，魏哲家好幾次與家人到台中担仔麵餐廳用餐，他很喜歡台式料理，可說是餐廳常客，因為隱私需求，也都在固定包廂用餐，業者也熟悉魏哲家與家人的用餐口味與需求。

台中担仔麵在地經營40年，定位較為傳統，是品嚐海鮮及台菜的好所在，業者在發文中也透露，這是台灣護國神山第數次光臨，魏哲家總裁本人非常親切、幽默，業者開玩笑問：「是不是下次能約約黃仁勳董事長光臨？」想不到魏哲家笑著回應：「好啊，那他要一樣的老位置喔！」讓業者開心直呼「沒問題！」

台積電董事長魏哲家到台中担仔麵餐廳用餐，業者開心合影並力邀也約黃仁勳光臨。（翻攝自臉書粉絲頁）

