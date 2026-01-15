川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了

川普政府暫緩對關鍵礦產徵收進口關稅，白銀及黃金回檔。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》15日報導，由於投資者在白銀價格大幅上漲後獲利了結，加上川普政府暫緩對關鍵礦產徵收進口關稅，白銀應聲大跌，週四（15日）一度狂瀉7.3%，黃金價格也出現回檔，跌幅較小，僅0.5%左右。



報導說，去年，白銀價格漲幅超過黃金，漲幅接近150%，部分投資人在黃金價格過高後轉向白銀。白銀也受益於工業需求，尤其是太陽能產業的需求，因為白銀被用於製造太陽能板。此外，近幾週中國市場的投機性購買熱潮也進一步推高了白銀價格。

本週，大宗商品價格普遍上漲，黃金和白銀受益，錫和銅也隨之創下歷史新高。川普政府再次抨擊聯準會，推高價格，並重振「拋售美國」的交易。美國抓捕委內瑞拉領導人、屢次威脅拿下格陵蘭島，以及伊朗局勢的動盪，也助長避險需求。

不過，川普表示，他將透過雙邊談判確保關鍵礦產的充足供應，並設定浮動價格下限。儘管川普並未排除徵收關稅的可能性，仍造成白銀及黃金承壓。

週四，白銀一度下跌7.3%，此前曾觸及每盎司93.7515美元的歷史高點。黃金價格也出現下跌，但是跌幅遠遠小於白銀，僅0.5%左右。

華僑銀行策略師Christopher Wong表示，白銀的中期前景依然穩健樂觀，主要受供應短缺、工業消費以及黃金溢出需求的支撐。他同時指出，「近期價格波動幅度較大，短期內需保持謹慎」。

