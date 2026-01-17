妥協老屋2》 租屋族低消8500元 吃掉基本薪資近3成

全國租屋族房租平均低消為8500元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國租屋族房租平均低消為8500元，若以今年基本薪資每月2.95萬元計算，直接吃掉近3成、約28.81%的收入比重。

進一步觀察六都不分類租金中位數，以新北市最高、每月房租中位數約1.3萬元、台北市約1.25萬元、桃園市約1萬元，也就是說北北桃的租屋族不分類房租平均低消都要1萬元以上，若以基本薪資推算，直接吃掉收入比重逾3成，新北市更吃掉近45%。

請繼續往下閱讀...

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，倘若剛出社會的年輕人，月薪領三萬元出頭，的確在支付房租就是一筆固定支出，除非父母幫忙不然要靠自己存到買房頭款則需要相當漫長時間。

馨傳不動產智庫執行長何世昌解釋，台灣與全球先進國家相比，房價負擔相對高、房租負擔相對低，租金支出占薪資所得1/3以下，屬於「可負擔」範疇。然而，租屋族心中所想總是支出越少越好，更遑論面對房價大漲、房租小漲，往往心生被剝削感，當被剝削感無法被撫平便容易成為民怨。

房租占所得1/3 屬可負擔範圍

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然房價無法計入消費者物價指數成分，但房租指數卻是占消費者物價指數相當比率，指標意義不言而喻。但售屋市場有「房價所得比」或「房貸所得比」作為粗略的比較基準，而用房租與所得進行比較性的衡量獲合理推斷卻較少見，反而會從屋主端進行投報率試算，是壓倒性的顯學。

若僅把租屋當成買屋的替代性選擇或是過渡性消費，恐怕有點可惜，很容易忽略財務選擇或社會流動的可能，期盼主管機關能讓租屋市場健全，甚至成為社會發展的重要支柱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法