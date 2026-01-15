價格便宜的離譜！內行人點名最值得買「5款二手車」1次看

專家表示，賓士 S63 AMG、捷豹 F-Type等5款二手車價，比行情價低的離譜，是值得考慮的車款。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕在經濟有限下，二手車是購車族不錯的選擇，然而在眾多車款中，那些車款性價比較高呢？專家表示，考慮到性能與配置，賓士 S63 AMG、捷豹 F-Type等5款二手車價，比行情價低的離譜，是值得考慮的車款。

《gobankingrates》報導，汽車專家兼Cars & Bids創始人德穆羅在最近發布的一段YouTube影片中，分析了這5款價格出乎意料實惠的二手車。

請繼續往下閱讀...

1、賓士 S63 AMG （W222）

就連德穆羅也對此感到驚訝。Cars & Bids 最近以 4.5 萬美元（約新台幣142.2）的價格售出了1輛 2018 年S63 AMG，里程僅4萬英里（約新台幣6.43公里）。而這輛車7年前的標價約為16萬美元（約新台幣505.6萬）。

德穆羅說：這些車真是令人印象深刻。它們速度快、外觀漂亮、乘坐舒適，而且科技含量很高。

德穆羅認為，這段時期的AMG和賓士車型比之前的幾代車型更可靠。 W222車型出現的昂貴故障比之前的W220和W221車型少很多。

S63售價在4萬至4.5萬美元之間，在豪華的包裝下提供了強勁的性能。普通的W222 S-Class轎車，如果沒有AMG套件，售價大約在3萬美元（約新台幣94.8萬）左右，但DeMuro建議為了更好的性能而多花些錢。

2、保時捷 Panamera（第一代）

早期Panamera車款的貶值速度令DeMuro震驚。在Cars & Bids網站上，里程數較高的基本款V6車型售價約為1萬美元，而行駛里程在 4 萬至 6 萬英里之間、保養記錄良好且在經銷商處進行過維護的 Panamera Turbo 或 4S 車型，售價在 2萬至2.5萬美元之間。

第一代Panamera剛上市時因其笨拙的造型而飽受批評。但DeMuro指出，這款車的設計比預期更經得起時間的考驗，而且掀背式車身結構其實也帶來了許多實用優勢。後座擁有不錯的頭部空間，後行李箱空間也比一般轎車能容納更大的物品。

「它們開起來真的很有樂趣，」德穆羅談到搭載V8引擎的S、4S和Turbo車款時說道。儘管是尺寸更大的四人座跑車，這些保時捷卻擁有令人驚訝的精準操控，車身側傾也控制得非常好。

3、愛快羅密歐 Giulia Quadrifoglio

愛快羅密歐高性能運動轎車位列DeMuro排行榜榜首，是BMWM3和賓士C63有力競爭對手，搭載2.9升雙渦輪增壓V6發動機，可輸出505馬力。

「它們是性能卓越的跑車，速度飛快，駕駛樂趣十足，」德穆羅在影片中說道。 Giulia Quadrifoglio 擁有強勁的性能、出色的轉向手感和操控動態。

真正的優勢體現在價格上，Giulia Quadrifoglio車型的售價在2.2萬美元到2.8美元（約新台幣69.52萬至88.48萬）之間，同期的BMWM3和賓士C63，儘管動力更弱，價格卻高得多。

4、福特野馬GT（S550代）

第6代福特野馬大約在2015-2016年問世，至今仍是二手車市場上性價比最高的性能車之一。 DeMuro特別推薦搭載Coyote引擎的V8車款。

早期搭載 V-8 引擎的 S550 Mustang GT 售價約2萬美元（約新台幣63.2萬）。這個價格可以買到 435 匹馬力的動力，而且與全新的 2026 年車型相比，它的外觀也顯得非常時尚。

德穆羅認為，與同時期的雪佛蘭科邁羅和雪佛蘭挑戰者相比，福特野馬更具性價比。野馬在保持直線速度和強勁V8引擎特性的同時，提供了更動態的操控和更富樂趣的駕駛體驗。

5、捷豹 F-Type

德穆羅在最近一次播客節目中形容F-Type的定價「令人難以置信」。早期搭載機械增壓V6引擎的可靠性相當不錯，而且這些車也累積了相當多的里程。 F-Type優美的造型令人眼前一亮，絲毫沒有「兩萬美元二手車」的廉價感。

「這是1款很棒的跑車，」德穆羅這樣評價F-Type兼具豪華配置和動感駕駛體驗的特色。至於可靠性問題，德穆羅指出，《Cars & Bids》雜誌經常收到行駛里程在6萬到8萬英里之間的F-Type車型。對於1款經常被用作第2或第3輛車的雙座敞篷跑車來說，這些里程數相當不錯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法