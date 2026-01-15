UNIQLO這款風衣被買爆！網評「史上最佳風衣」（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕如果想用1件外套就搞定春秋冬3季，日本媒體指出，UNIQLO人氣爆棚寬版風衣（トレンチコートリラックスフィット）可說是極具競爭力的首選，達人表示，這款不僅保留了經典風衣的細節，同時寬鬆的輪廓設計也使其更易於穿脫，無論正式場合或休閒裝扮，皆能輕鬆駕馭，網友在官網給予好評，稱「史上最佳風衣」、「一眼就愛上了它」、「穿上它，瞬間提升了整體的時尚感」。

日媒報導，達人表示，優衣庫這款「寬版風衣」是1款中性風衣，採用優雅飄逸的布料製成，由於這款風衣可以左右開衩穿著，因此，能輕鬆駕馭各種風格。

此外，它保留了經典風衣的細節，同時寬鬆的輪廓設計也使其更易於穿脫，捲起袖子時，圖案內襯更添亮點，無論是正式場合或休閒裝扮，都能輕鬆駕馭。

這款人氣爆棚風衣，其售價為1萬2900日圓（約新台幣2580元），不僅時尚，性價比也高，因此，廣受顧客好評，顧客們紛紛在官網上貼文表示：「我一直在找1件黑色風衣，結果一眼就愛上了它。」、「裡面可以穿１件薄款長袖羽絨服。

我覺得它四季皆宜，春、秋、冬都可以搭配薄款羽絨服！」、「我太喜歡它了。內衣也很可愛。如果袖子比較長，可以捲起來造型，真的很好看風」、「終於找到心儀的風衣了！我會好好珍惜的！非常感謝！」、「很多女風衣都很薄，但這件風衣防水、有內襯，而且做工精良，所以腰帶不會亂翹—完美！內襯的圖案也很可愛。」

