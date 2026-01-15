台灣輸美商品關稅傳降至15％ 莊大立：談到跟韓一樣「不容易」

台灣機械工業公會理事長莊大立表示，台灣對美國出超、順差那麼大，「（關稅）能夠談到跟韓國一樣不容易。」（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕紐約時報12日報導，川普政府正完成台美關稅事項，讓台灣輸美商品關稅稅率降至15％，不過，護國神山台積電可能要擴大赴美設廠投資。台灣機械工業公會理事長莊大立表示，台灣對美國出超、順差那麼大，「能夠談給韓國一樣（關稅），不容易啊。」

台中市科技產業園區理事長聯誼會總召陳永豐說，台灣出口逐漸移往歐洲、東歐及中東市場。（記者黃旭磊攝）

台灣機械工業公會（TAMI）從去年起持續關注美國關稅政策，尤其美國對台「對等關稅」曾從32%降至20%，又傳出降至主要競爭對手日韓一致的15%，將大幅改善機械和工具機對美出口劣勢，有助於訂單回流，莊大立說，輸美關稅若能降到對手日本、韓國，公平性一樣「可以啦，沒有比較弱勢競爭」，台灣對美國出超、順差那麼大，能夠談跟韓國一樣（關稅）不容易。

請繼續往下閱讀...

莊大立強調，當然我們有付出一些啦（台積電赴美），台灣能夠談到跟韓國一樣，公平性都一樣，會很有競爭力。

除了日本、韓國，產業界也關心中國輸美關稅，台中市科技產業園區理事長聯誼會總召陳永豐說，主要競爭對手以中國來說，如果中國輸美、轉運產品關稅維持在40%左右，那台灣將更有競爭力，自從去年美國宣布調高對等關稅後，台灣出口逐漸移往歐洲、東歐及中東市場，產業界對於關稅低於15%樂觀其成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法