Google出大招！攜手零售巨頭推「一鍵結帳」 Gemini變身最強購物代購

Google與Shopify等零售巨頭聯手，推出全新開放標準「通用商務協定」，將重新定義消費者的網購體驗。

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據外媒報導，Google近日在全國零售聯盟（National Retail Federation, NRF）年度大會上宣布推出全新開放標準「通用商務協定」（Universal Commerce Protocol，簡稱UCP），並攜手Shopify、Etsy、Wayfair、Target和Walmart等零售巨頭，為即將到來的AI代理購物時代奠定關鍵基礎。

這項協定旨在讓AI代理（Agentic AI）能在消費者的整個購物流程中，從一開始的搜尋、發現商品到結帳和售後服務，實現無縫的跨平台溝通。透過UCP，代理人與品牌、平台、支付服務商間將使用統一的語言互動，不再需要為每個系統分別開發對接方式。

Google執行長Sundar Pichai在社群平台 X（原Twitter）分享這項重大消息。他表示：「在不久的未來，AI代理將成為我們購物方式的重要組成部分。為了奠定基礎，我們與Shopify、Etsy、Wayfair、Target 和 Walmart合作創建了UCP。這是一項新的開放標準，讓代理和系統能在購物旅程的每一步中相互交談。很快地，UCP 將支援原生結帳功能，讓你可以直接在AI模式和Gemini應用程式中進行購買。」這則貼文發布後隨即引發熱議，包括Tesla執行長伊隆馬斯克（Elon Musk） 也回應：「有趣（Interesting）」。

Google同步發布另一款全新虛擬銷售助理工具「企業代理」（Business Agent），這是能讓購物者直接在搜尋結果中與品牌聊天的新方式，就像是一個虛擬銷售助理，能以品牌的語氣回答產品問題，使零售商能在關鍵的購物時刻與消費者建立聯繫，並協助推動銷售。

此外，Google還推出了讓零售商能根據現有數據饋送（data feeds）強化品牌曝光，範圍超越了傳統關鍵字，包含了常見產品問題的答案、相容配件或替代品等資訊。 Google 同時也宣布了「直接優惠」（Direct Offers），這是Google廣告的一項全新計畫，允許廣告主直接在AI模式中，向已準備好購買的購物者展示專屬優惠。

