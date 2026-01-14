外媒：台灣是一座金礦 中國「來台挖人才」而臭名昭彰

中國手機商OnePlus創始人兼執行長劉作虎因涉嫌非法招工而被台灣檢方發出逮捕令，據稱挖角工程師使OnePlus在業界獲得了顯著優勢。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒wccftech分析報導，中國企業因試圖從台灣挖走人才而臭名昭彰，台灣最大的半導體製造商中芯國際（SMIC）也被指控存在這種做法。最近，中國手機商OnePlus創始人兼執行長劉作虎因涉嫌非法招工而被台灣檢方發出逮捕令，據稱挖角工程師使OnePlus在業界獲得了顯著優勢。

除了OnePlus之外，台灣方面還調查了十幾家其他中國公司非法挖角人才的行為，甚至有傳言稱華為曾試圖以三倍於現有薪酬的條件，從台積電挖走優秀工程師。

縱觀過往和目前的報導，台灣對於中國的科技公司而言無疑是一座金礦。此外，由於不存在語言障礙，台灣公民也更容易適應新環境，從而開啟職業生涯。

鑑於台灣是全球領先的半導體製造商台積電的所在地，台灣政府制定嚴格的政策來保護其寶貴的商業機密，以防止競爭對手獲得不公平的優勢。

