經部研發轉型補助受理1126件 某手工具廠拓銷日澳市場年增5120萬產值

經濟部推出「因應美國關稅支持產業4大措施」中，研發轉型補助已受理1126件。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部祭出因應美國關稅支持產業4大措施，截至昨（13）日，研發轉型補助已受理1126件，其中一家手工具業者與供應鏈聯盟投入智慧製造，將產品擴展到日本、澳洲市場，預計每年將可增加約新台幣5120萬元產值，分散對美國市場的依賴。

為協助產業因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業的4大措施，協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，自2025年8月7日開放全面受理申請，以協助受影響產業渡過短期衝擊。

截至13日止，經濟部4項支持措施上網或臨櫃申請案件中，外銷貸款優惠保證加碼部分，目前已核保44件，核保融資金額約18億元。中小微企業多元發展專案貸款加碼部分，目前已申貸1049件，申貸金額100億元。研發轉型補助部分，目前已接獲1127件廠商申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。爭取海外訂單部分，目前已接獲549件廠商申請，申請案件產業別以機械設備、民生及金屬製造為主。產發署表示，各項支持措施申請案件均已加速審查中，以利業者儘速展開後續升級轉型及通路布建工作。

談及獲補助計畫業者的亮點案件，產發署指出，國內一家手工具業者面臨客戶要求產品降價並吸收關稅成本，因此與5家中、上游供應鏈業者聯手共組海外布局轉型團隊，這次獲研發轉型措施補助，投入智慧製造，除可預測拉床機台刀具磨耗與壽期，做到主動汰換、確保全時穩定加工外，亦可自動化排產及備料管理，使供應鏈生產、備料資源週轉能力一貫化，使訂單答交時間由4天縮短為半天，大大減少庫存積壓、缺料，同時客戶產品訂單交期，從60天減少到55天，並將產品擴展到日本、澳洲市場，預計每年將可增加約新台幣5120萬元產值，分散對美國市場的依賴。

經濟部亦提供免付費諮詢專線0800-280-280及0800-000-257，相關說明及申請資訊亦公布在「台美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）。

