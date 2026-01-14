自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

UNIQLO史努比聯名款衛衣推「這色」美廠品牌也來尬「珍藏」

2026/01/14 21:33

優衣庫的漫畫衛衣（57號橄欖綠）是長袖衛衣，印有熱門漫畫《史努比peanuts漫畫》中的經典角色。（取自優衣庫官網）優衣庫的漫畫衛衣（57號橄欖綠）是長袖衛衣，印有熱門漫畫《史努比peanuts漫畫》中的經典角色。（取自優衣庫官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）推出印有《史努比peanuts漫畫》系列角色圖案衛衣。顧客給評「太可愛了，百搭之選」、「柔和的綠色最棒了！」，而Champion品牌圓領衛衣也獲「珍藏」推薦。

優衣庫的「漫畫衛衣」（57號橄欖綠）是長袖衛衣，印有熱門漫畫《史努比peanuts漫畫》中的經典角色。雖然有多種圖案可供選擇，但這款以「抱著毯子的哲學家」萊納斯為主題。它採用百搭的低調橄欖綠，是日常穿著的理想之選，讓你盡情享受史努比的世界。

這款衛衣採用100%純棉布料，柔軟舒適。羅紋部分採用棉滌混紡布料，穿著舒適貼合，勾勒出優美的身形。它可與各種下裝輕鬆搭配，從休閒褲到牛仔褲和裙子，為日常穿搭增添一絲俏皮感。

購買過這款商品的顧客紛紛留言，例如：「我和我的伴侶買了一對。我們很喜歡它的顏色和圖案！顏色柔和，非常適合冬天」、「背面的精緻設計、左胸的小裝飾以及柔和的綠色都非常棒！我一眼就看中了它！」；「萊納斯太可愛了，而且綠色是那種柔和的綠色，所以我立刻就買了。」

此外，美國服飾Champion運動衫也獲得推薦。Champion的「Reverse Weave® 圓領衛衣」採用獨特的「Reverse Weave」織法，將通常垂直編織的布料改為橫向編織，有效防止衛衣常見的垂直縮水問題。

兩側的羅紋「彈性插片」設計，在防止橫向縮水的同時，也確保了穿著的舒適性和活動自如性。這款衛衣採用100%可持續環保的美國棉製成，觸感舒適，質地乾爽。穿搭時間越長，衛衣越貼合身形，逐漸形成獨特的紋理，隨著時間的推移，更會呈現出別樣的光澤。憑藉其經典永恆的設計和經久耐用的品質，這款衛衣值得珍藏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財