IDC：2025第四季PC出貨年增9.6％ 全年成長8.1％

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新指出，2025年第四季全球PC出貨量達7640萬台、年增9.6%，全年出貨量則達2.847億台、年增8.1%，表現優於先前預期。不過，IDC指出，2025年底成長動能除傳統假期需求外，更多來自於系統升級與供應鏈提前備貨，並非單純的終端需求全面回溫。

IDC分析，2025年PC市場的主要推力之一，來自Windows 10即將停止支援所引發的換機潮，企業與消費市場同步啟動升級；另一方面，年初以來的關稅政策不確定性，以及下半年逐步浮現的記憶體供應吃緊疑慮，也促使品牌廠與通路提前拉貨，放大了第四季的出貨表現。

從品牌結構來看，2025年第四季聯想（Lenovo）、惠普（HP）與戴爾（Dell）仍穩居全球前三大PC供應商，市占率合計逾六成；蘋果（Apple）與華碩（ASUS）則維持穩定出貨規模。IDC指出，大型品牌憑藉規模與記憶體配置能力，在供應緊張環境下相對具備優勢，市場集中度仍有進一步提升空間。

不過，IDC也提醒，2025年底的強勁出貨表現，並不代表2026年將延續同樣節奏。隨著記憶體供應持續緊繃，PC廠商面臨的成本壓力正在上升，已陸續反映在系統售價上。IDC預期，2026年PC平均售價（ASP）將走高，部分品牌可能透過調整產品組合、拉高中高階機種比重，或在特定市場下修記憶體規格，以平衡庫存與成本結構。

在此情況下，IDC認為，2026年PC市場可能呈現「出貨趨緩、產值提升」的走勢，整體出貨量成長空間有限，但產值有機會因價格結構調整而上升；同時，供應不確定性也將加劇品牌與中小型業者之間的競爭，市場波動性恐較2025年明顯放大。

