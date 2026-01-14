產險業2025年業績再創新高 工程險、健康險雙位數成長

各險種表現方面，以工程險因各項重大公共工程、風電建設、高科技廠建等業務，因此去年單保費達230.76億元、年增37.63%。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業2025年業績統計出爐，全年簽單保費再創新高，達2856億元，較2024年的2703億元，年增153億元、年成長率達5.66%。各險種表現方面，以工程險因各項重大公共工程、風電建設、高科技廠建等業務，因此去年單保費達230.76億元、年增37.63%；車險業務雖有美國關稅變數，但任意險及車損險仍有1189億元的規模，年增3.5%。傷害險及責任險因國人出國頻繁旅平險投保需求，最高也有2位數的增幅。

產險業在走出2020年防疫保單的陰霾後，近幾年業績穩健成長，繼2024年業績首度突破2700億元，創下歷史新高，2025年國內經濟穩健成長，但仍有美國關稅的不確定因素影響，全年簽單保費仍續創新高，達2856億元。產險業分析，業績比重達8%的商業火險業務，2025年受到台積電等巨大保額保期調整的影響，全年簽單保費228.38億元，較前一年度略減12.66億元、減幅5.25%。

值得注意的是，產險業界在經歷防疫險的衝擊後，將過去費率殺價競爭的惡習大幅改善，但有業者示警，認為觀察到去年第4季，已再度嗅到費率競爭的氣息，分析全年火險保費下滑恐有此關聯。

去年業績成長幅度最大的險種為「工程險」，全年簽單保費230.76億元，較前一年增63億元、年增37.63%，分析業績大幅成長的原因，主要來自於離岸風電業務、高科技廠建廠及安裝工程，以及電廠更新改建工程等業務的挹注。

市場另一個值得關注的焦點為年增率高達28%的健康保險，業者分析，主要是來自於旅平（綜）險成長帶動海外突發疾病醫療險成長，同時因海外旅遊熱，帶動的傷害險、個人責任險簽單保費也大幅成長，其中傷害險年增率6.66%、責任保險保費年增率11.42%。

至於以往業績比重多達半數的車險業務，去年簽單保費比重降至整體不到49%，其中汽車強制險保費年減0.14%，車損險及任意險則維持成長。產險業分析，下半年雖有美國關稅因素衝擊，導致汽車銷售業績衰退，但因國人的保險意識提高，面對愈來愈高昂的車價及事故賠償需求，透過購買保險來分散風險的意識已大幅提高，使得車險保費得以維持成長。

