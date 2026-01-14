IDC：2025年手機出貨年增1.9％ 今年記憶體釀變數

IDC對2026年智慧手機市場態度轉趨保守，主要由於記憶體短缺被視為前所未見的供應鏈干擾因素。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）指出，全球智慧型手機市場在歷經連續數年波動後，2025年呈現溫和回升態勢。根據IDC最新初步統計，2025年第四季全球智慧型手機出貨量約3.36億支、年增2.3%，全年出貨量達12.6億支、年增1.9%。IDC觀察，市場回溫主要動能來自高階機種升級、折疊手機成長，以及消費者提前因應價格上調的拉貨需求，但記憶體供應風險已為2026年埋下變數。

IDC指出，儘管2025年面臨關稅波動、供應鏈干擾與總體經濟壓力，智慧手機市場仍展現一定韌性，但成長結構已明顯轉變，並非全面復甦，而是集中於高階市場。從品牌表現來看，2025年市場成長主要由高端品牌帶動，其中蘋果（Apple）與三星（Samsung）為最主要推手。

IDC資料顯示，2025年蘋果與三星的合計市占率提升至39%，較前一年增加2個百分點，凸顯市場「高階化（premiumization）」趨勢持續加速。IDC指出，消費者對高價位裝置的接受度提高，帶動平均銷售單價（ASP）走升，也使高階品牌在市況回溫階段率先受惠。

進一步觀察個別品牌，三星在2025年第四季繳出自2013年以來最強勁的第四季成長表現，主要受惠Galaxy Z Fold 7等折疊機種銷售，以及導入AI功能、價格相對親民的Galaxy A系列出貨放量。蘋果則受惠iPhone 17系列改款效應，不僅帶動換機需求回溫，也推升單季營收與ASP表現，並在中國市場出現明顯反彈，鞏固其市占與出貨規模。

相較之下，中階與性價比品牌表現則相對承壓，如小米（Xiaomi）在2025年第四季出貨出現雙位數年減，反映其產品組合轉向高價位過程中，面臨中國市場競爭加劇的壓力；vivo成長動能仍高度仰賴印度市場；OPPO則在中國市場表現相對穩定，但海外需求疲弱，限制全年成長幅度。

展望後市，IDC對2026年智慧手機市場態度轉趨保守，主要由於記憶體短缺被視為前所未見的供應鏈干擾因素，未來將影響整體出貨動能，市場規模恐出現下滑。在供應受限情況下，具備規模與採購優勢的品牌，將更有能力確保料源與價格彈性；但整體成本上升，仍可能推升終端售價，進一步加劇市場分化。

