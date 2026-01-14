「不敢再投資英特爾了」！川普自曝心聲：我不了解它 正考察其他公司

川普（右）表示，「我不了解英特爾，但我會在其他方面加大投資」。川普還暗示將對其他公司進行進一步投資。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統表示，他對英特爾的干預已為這家美國晶片製造商帶來了顯著收益。然而，他也說自己並不確定是否會繼續投資英特爾。

川普說：「我不了解英特爾，但我會在其他方面加大投資」。川普還暗示將對其他公司進行進一步投資，他表示：「我們正在考察其他一些公司。」

週二，川普在馬里蘭州安德魯斯聯合基地對記者表示，在他幫助英特爾之後，該公司的估值飆升。他還補充說，英特爾的成功吸引其他主要參與者的投資，例如蘋果和輝達都「入場了」。

本月初，川普在社交媒體Truth Social上讚揚英特爾及其執行長陳立武，重申美國政府對該公司的投資。今年8月，美國政府通過一項與《晶片法案》相關的89億美元投資，獲得了英特爾10%的股份，成為英特爾的最大股東。

英特爾也獲得輝達50億美元的投資，這無疑是一劑強心針。這項投資是英特爾AI重塑策略的一部分，旨在將公司定位為AI領域的領導者。英特爾還獲得軟銀集團20億美元的投資承諾。

英特爾已於去年9月與蘋果接洽，商討潛在投資事宜。不過，目前尚未公佈任何進一步進展。同時，據報導，蘋果已簽署保密協議，擬探索英特爾先進的「18A」晶片製造，這引發了外界猜測。

過去6個月英特爾股價飆漲146.30%。週二，受KeyBanc因強勁的AI伺服器需求而上調評級的影響，英特爾股價上漲7.33%，收在47.29美元。

