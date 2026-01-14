台灣也嚐甜甜價！全球智利櫻桃價格大跳水 「2關鍵因素」曝光

2026年初，智利櫻桃在中國的售價年減超過30%。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，智利櫻桃價格大跌，台灣也因此嚐到甜甜價，全球櫻桃市場在2025年面臨劇烈波動。作為智利櫻桃的主要出口市場，中國是整個產業的風向標，2026年初，智利櫻桃售價年減超過30%，外媒指出，造成全球智利櫻桃價格大幅下跌的主要原因，可概括為2大因素。

《FreshPlaza》引述中新社報導，2026年初，智利櫻桃在中國的售價年減超過30%，這主要得益於「供應量大幅成長」以及「運輸速度更快、成本更低」。這種曾經被視為高端時令產品的水果，如今正逐漸成為中國消費者更容易購買的水果之一。

中國安徽省會合肥的零售商表示，智利櫻桃銷售強勁，部分超市日銷售超過100箱，假日期間甚至出現短暫的缺貨情況。據零售商稱，智利櫻桃的到貨時間比往年提前了近一個月，從2025年11月下旬就開始了，這也加劇了價格的下行壓力。

業內人士認為，價格下降與智利櫻桃產量增加以及全球物流的變化有關。中國食品及特產進出口商會副會長夏陽指出，供應量的增加和運輸效率的提高，降低了整個供應鏈的成本。

智利駐中國貿易辦事處的數據顯示，2025-2026產季智利櫻桃產量預計將達到65.5萬噸，其中超過90%預計將出口到中國市場。

物流的發展縮短了交貨時間，降低了運費。被稱為「櫻桃快線」的專用海運航線，已將智利和中國之間的運輸時間縮短至約23天。根據夏陽介紹，海運成本比空運成本低60% 以上。此外，中國海關的便利化措施，包括船邊提貨，也有助於縮短處理時間和降低相關成本。

零售價格的下降似乎正在影響消費者的購買行為。夏陽表示，消費者的需求正從追求稀有性轉向更重視食用品質。為此，智利供應商正在調整策略，增加高等級櫻桃的出貨量，並調整包裝形式以適應中國各地消費者的偏好。

