內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

外媒報導，汽車專家點出11款不會購買的SUV，以及它們不值得購買的原因。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管SUV的價格普遍比轎車和掀背車高，但SUV市場每年仍持續成長。即使面臨通膨或經濟不確定性，SUV依然穩居美國汽車市場主流。美國理財網站《GOBankingRates》訪問了汽車專家，點出了11款絕對不會買的SUV，以及它們不值得的原因。

報導指出，對許多車主來說，車輛的持有成本，包括購車價格、貸款利息、折舊、保險、燃油，以及各種停車費和罰單非常昂貴，尤其對低收入家庭或固定收入者來說，汽車甚至是「財富殺手」。

為了指出哪些SUV不值得購買，《GOBankingRates》諮詢了汽車專家Chris Pyle（JustAnswer的全職線上技師）以及 Mike Winter（密西根州MDP Diesel & Auto Repair老闆），以下是他們對幾款不值得買的SUV看法。

路虎Range Rover/路虎Discovery

路虎的豪華SUV在價值和可靠性方面名聲不佳。對有經驗的Mike Winter而言，Range Rover有太多問題，不適合購買「折舊和轉售價極低、維修成本高，電路問題、水箱問題、渦輪增壓問題。」Pyle也提到Land Rover，但他認為應避免的是Discovery「光是日常保養就很昂貴，一旦出問題，零件和工時費用都很高。」

Toyota 4Runner

Pyle指出，4Runner的問題在於價值與使用方式，他說「這款車內外都很好，買了不會失望。但它是為越野設計的，而大多數人根本不越野，等於付錢買了用不到的功能。若主要在公路行駛，選擇一款更便宜的SUV會更好。」

福斯Taos（Volkswagen Taos）

《消費者報告》（Consumer Reports）透過道路測試和可靠性預測來分析車輛，也參考用戶滿意度和安全分數，將Taos列為2024年第二不可靠車款，Mike Winter也同意。這款五人座小型SUV可能需要頻繁且昂貴的維修。雖然價格合理，但是否值得仍存疑。

吉普（Jeep）Cherokee/Wagoneer/Wrangler/Gladiator

《消費者報告》將吉普Grand Cherokee和Grand Cherokee L列入2024年最不可靠車款前十名，並評為34個品牌中最差。Mike Winter指出 Cherokee 常見問題包括電路故障、變速箱問題和油耗高，而 Wagoneer 價格過高、折舊糟糕。

對於 Wrangler 和 Gladiator，Pyle表示「引擎耐用性不佳，且設計為越野用，但車主常越野操駕，回到高速公路抱怨乘坐不舒適。車子吵、車身晃動，還會漏雨。」

現代（Hyundai）Tucson

儘管 Tucson 在 RepairPal 的可靠性排名中高於平均，但Mike Winter經驗指出，它可能是「定時炸彈」，原因為「重大引擎與變速箱問題、引擎故障率高」。不過，近年Hyundai的可靠性有所改善，所以如果想買Tucson，應避免 2011、2012、2015–2017年的舊款。

福特（Ford）Escape EcoBoost/EcoSport

Escape EcoBoost 與 EcoSport 在車身大小上有明顯差異，但Mike Winter指出，兩款 SUV 都存在重大維修與耐用性問題。Escape 的可靠性不佳，常見問題包括冷卻液故障、碳垢累積與高油耗；EcoSport 則是「駕駛感差、引擎問題多、維修費高」。

