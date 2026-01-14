中國貿易順差飆漲20％透露3大危險訊息 紐時全說了

中國貿易順差飆漲20%，創歷史新高，得益於去年大量出口湧入世界各地市場，大量出口商品透過東南亞和其他地區將貨物運往美國，繞過了美國的關稅。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國周三（14日）公布的海關數據顯示，2025年全年貿易順差達到1兆1890億美元，再度打破了去年11月首度突破1兆美元大關的紀錄。紐約時報分析報導，中國貿易順差飆漲20%，創歷史新高，得益於去年大量出口湧入世界各地市場，大量出口商品透過東南亞和其他地區將貨物運往美國，繞過了美國的關稅。

貿易失衡創造自己就業 導致他國工廠倒閉

此外，中國進口疲軟，國內消費力減少，將大量低價的商品輸往歐美等國家，中國製成品貿易順差目前已超過其經濟總量的十分之一。這種貿易失衡在中國創造了數百萬個就業崗位，但也導致其他國家工廠倒閉和裁員。

西方國家的通貨膨脹使得中國出口產品在海外市場更具吸引力。而中國則面臨通貨緊縮，即由於工廠產能過剩和國內需求疲軟而導致的物價普遍下跌。

中國在世界許多地區的貿易順差有所擴大。歐盟和一些較大的發展中國家，例如印尼和印度，已經對特定類別的中國商品徵收了定向關稅，但沒有採取像川普去年那樣的大範圍措施。

中國自1993年以來就沒有出現過貿易逆差。即使考慮到通貨膨脹因素，其2025年的貿易順差也遠遠超過世界以往的記錄。

根據中國海關總署發布的數據顯示，中國貿易順差1.19兆美元，比2024年成長20%。截至11月，這數字已超過1兆美元。中國貿易順差持續擴大：光是12月份，中國的貿易順差就達到1141.4億美元，是史上第三高的月度順差，僅次於去年1月和6月。

貨物透過東南亞輸往美國 避過美國關稅

儘管川普試圖透過關稅遏制中國工廠，但中國全年仍實現了巨額貿易順差。關稅確實減少了中國對美國的貿易順差。但中國工廠增加了對其他地區的銷售，在許多情況下，它們透過東南亞和其他地區將貨物運往美國，繞過了美國的關稅。

中國對東南亞和非洲的出口成長尤為迅速。這些地區的許多公司，包括中國企業的子公司，從中國進口零件進行組裝，然後運往美國，從而繞過了美國近期加徵的關稅。

推動中國貿易順差擴大的另一個原因是該國進口長期疲軟。北京領導人推行了一項雄心勃勃的產業政策，旨在以國內生產取代進口。他們的目標是在多個工業領域建立國家自主能力。今年10月，中國公佈了2030年的五年經濟發展規劃初稿，重申了其自力更生的目標。

同時，許多中國家庭購買進口車、化妝品和其他商品的消費能力大幅下降，他們對國產商品的購買力也隨之減弱。自2021年以來，房地產市場崩盤使許多投資房地產的中國人畢生積蓄化為烏有，使他們幾乎無法購買國內工廠大量生產的商品。於是，這些產品大多數轉向出口。

人民幣疲軟 讓中國商品在海外更具吸引力

中國的貿易順差也得益於人民幣疲軟，使得中國商品在國外市場價格更低，進口商品價格更高。在新冠疫情期間，政府允許人民幣大幅貶值，此後幾乎沒有允許人民幣回升，儘管近幾週人民幣略有反彈。

去年前11個月，中國的貿易順差突破1兆美元大關。上個月，國際貨幣基金組織總裁在北京舉行的新聞發布會上警告說，中國應該允許人民幣升值，更多地依靠國內消費支出，而不是不斷增長的出口。

她表示： 作為世界第二大經濟體，中國體量太大，很難通過出口實現大幅增長，繼續依賴出口導向增長可能會加劇全球貿易緊張局勢。

然而，中國一直對人民幣大幅升值持謹慎態度。出口工廠的大量就業機會在一定程度上緩解了房地產市場崩盤對經濟造成的廣泛衝擊，而公寓價格仍在持續大幅下跌。

