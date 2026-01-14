台股再創新高 新台幣貶破31.7元後反彈、暫收31.66元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不畏國安基金退場，台股持續改寫歷史新高紀錄，新台幣兌美元匯率卻再度走弱。新台幣早盤一度貶破31.7元整數關卡，下探31.706元，續創波段新低；儘管盤中出現反彈，一度升抵31.614元，但美元買盤力道仍強，匯價震盪幅度擴大，中午暫時收在31.66元、貶值0.4分，台北外匯經紀公司成交量7.42億美元。

匯銀人士指出，近期股匯走勢明顯分歧，一方面外資在台股創新高之際逢高獲利了結、資金匯出，另一方面美元今年以來走勢偏強，加上壽險業因會計新制上路而降低避險部位，對美元實質需求增加，使新台幣走勢相對承壓，昨日外資雖然轉為買超，但是否為一日行情仍有待觀察，後續新台幣表現，仍將視外資進出動向與美元強弱而定。

請繼續往下閱讀...

美國昨日公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%、核心CPI年增率2.6%，均符合市場預期，美元指數一度回落。不過，聯準會（Fed）三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）隨後表示，現行貨幣政策立場仍屬適當，短期內沒有降息理由，帶動美元再度轉強。

此外，日圓匯率再度破底，日圓兌美元早盤貶至159.45，逼近先前日本央行進場干預的價位，市場高度關注日本當局是否再度出手穩定匯市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法