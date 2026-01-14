「金」厲害！黃金又改寫新天價 「這貴金屬」也瘋漲創紀錄

週二（13日）黃金創紀錄。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕地緣政治及經濟方面的不確定性延燒，助長了避險需求，週二（13日）黃金、白銀再度改寫歷史新天價，德國商業銀行（Commerzbank）將2026年年底的黃金價格預估，調升4900美元。

黃金現貨價大致持穩，報每盎司4591.49元，盤中稍早漲至4634.33美元，改寫前1天才締造的歷史紀錄。

請繼續往下閱讀...

2月交割的黃金期貨下跌0.3%，報每盎司4599.10美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，「市場略顯積極，原因在於良性的CPI數據，代表Fed未來降息的可能性增加。」美國12月核心消費者物價指數（CPI）月升0.2%，年升2.6%，分別低於分析師預期的0.3%和2.7%。

Fed預料將在1月27-28 日的會議上按兵不動，梅格表示，地緣政治緊張局勢和對Fed獨立性的質疑等基本面因素，繼續支持作為避險資產的黃金。

地緣政治方面，川普威脅要對與伊朗有貿易往來的國家加徵 25% 關稅，這有可能重新揭開與伊朗最主要夥伴：中國，之間的舊恨。此外，俄羅斯夜間烏克蘭多個城市展開飛彈和無人機攻擊。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲2.1%，報每盎司86.74美元新高，盤中稍早曾觸及89.10美元的歷史新高。

現貨白金持平，報每盎司2343.35美元。

現貨鈀金上漲1.4%，報每盎司1868.65美元。

InProved 貴金屬交易員 Hugo Pascal表示：「儘管技術指標強烈警告可能修正，交易員仍偏好白銀的多頭選擇權部位... 即使整體偏多的基調不變，投資人仍應為高度波動環境下的劇烈反向走勢做好準備。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法