別踩雷！好市多這款牛肉「最不值得買」 網評：太油膩、性價比低

好市多牛助排被評為「最不值得買」肉品 。（法新社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你想買物美價廉牛肉，好市多（Costco）通常是個不錯的選擇，不過，Kirkland Signature的牛肋排最好還是別買，不少網友抱怨表示，這款牛助排肉少得可憐，幾乎沒有肉、太油膩了、性價比低，被評為最不值得購買的肉品。

《chowhound》報導，考慮到Costco的牛肋排售價約為每磅5.49美元（約新台幣174元），它們似乎是Costco眾多性價比並不高的食品之一。一些顧客指出，同樣的價錢，他們可以在當地的肉舖買到更好的肉。

請繼續往下閱讀...

1位顧客說：「第1次買的就不好。第2次，我特意買了1包肉多一點的，結果又失望了。下次我還是去當地的農夫市集買更好的肉吧。」

一些顧客對烹飪後的成品感到失望，1買家說，「幾乎沒肉。1/10分，不推薦。」、另1顧客說：「我知道它們肉不會像『恐龍肋骨』那麼多，但還是期望更高。感覺就像狗在啃骨頭。」

除了肉少之外，有顧客也提到，即使有肉，也未必是上等的牛肉部位。「我一點都不喜歡。太油膩了。」1位買家說。

報導指出，如果你想要真正肉多的排骨，最好的選擇是厚切排骨（也叫恐龍排骨）或短肋排，這兩種都是比較厚的部位。或者，你也可以買1包科克蘭牌的聖路易斯排骨，讓你輕鬆做出燒烤大師般的美味。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法