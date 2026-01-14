台積電擴大美國投資 供應商也往中長期佈局

（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕紐約時報報導，美國對台關稅擬降至15%，台積電（2330）則加碼美國投資，至少再蓋五座晶圓廠。台積電的建廠無塵室工程主要協力供應商漢唐（2404）在美國也從租賃場地改為購買不動產，顯示佈局美國的決心，以因應中長期營運發展需求，就近掌握美國製造的建廠商機。

漢唐昨代子公司美國漢唐公司公告董事會決議擬取得不動產，交易總金額約4100萬美元。漢唐跟隨台積電赴亞歷桑那建廠巳有5年之久，原本採租場地方式，因應中長期營運發展需求，決定買不動產，作為未來廠房及倉儲設施建置用地。

請繼續往下閱讀...

和淞（6828）也是是台積電的廠務系統合作夥伴，隨著台積電在美國亞利桑那州設廠，和淞也於2021年成立美國子公司，直接在當地插旗，以便就近服務客戶。

看好美國半導體製造的長期發展，和淞也積極在美國布局，公司於2025年底通過子公司在亞利桑那州購置土地，金額約2480萬美元，顯示其擴大在美營運的決心。

美國正大力推動半導體製造回流，美媒報導台積電將大幅增加在美投資設廠，

台灣的半導體廠務系統供應商未來商機可期，紛紛在美設立據點，進而買地、購買不動產，代表配合的需求，就近掌握未來10年以上的建廠高峰期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法