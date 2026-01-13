法拍屋壓低房價？中國專家建議叫停 網友怒批幫利益集團說話

前中國國家房改課題組組長孟曉蘇近日公開表示，法拍房以超低價格拍賣，拉低了整體房價，建議叫停法拍房，這番言論引發輿論撻伐。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕前中國國家房改課題組組長孟曉蘇近日公開表示，法拍房以超低價格拍賣，拉低了整體房價，建議叫停法拍房。這番言論被媒體披露後，招致社會輿論的強力反彈，他被批不替民生艱難著想，卻急於替利益集團說話；還有財經人士直言，叫停法拍房解決不了根本問題，反而會引發更多矛盾。

孟曉蘇近日在接受中媒《第一財經》的「2026經濟展望」專欄專訪時，大談法拍房的危害。他宣稱，法拍房一般是斷貸房屋收回，然後以70%的房價在掛拍，但現在很多法拍房拍出來的就是50%，結果把周邊小區的房價都給帶崩了，其他的抵押房產價格也都搞低了，導致銀行的資產進一步縮水。如果法拍不出去，房子落到銀行手裡了，銀行又出來賣「直供房」（銀行把還不出貸款的抵押房產處理後，以產權人身分直接賣房，價格通常是市價的7成甚至對半砍）。

接著，孟曉蘇拋出一個驚人的建議：「把法拍房這件事叫停，因為它本身是銀行的資產，如果不急著法拍，過一段時間，銀行資產又恢復了。在股票低的時候你不要「割肉」，等一段時間就（升）起來。他還強調，提升信心的問題，不光是針對居民而言，更要讓「機構」有信心。

近年來，中國整體房市持續低迷，加上失業率長期飆高，房屋「斷供」（因經濟困難而停止償還房貸）的現象越來越嚴重，法拍房的數量也隨之不斷攀升。

官方公布的統計數據顯示，2025年中國全國法拍房掛牌量高達64.9萬套，歷史存量更突破了350萬套。進入2026年才第1週，在主流拍賣平台上新增的法拍屋就達到約1.2萬套，創下歷史新高。與此同時，全國法拍房的成交折扣平均低至6.8折，三四線城市則出現了不少5折以下的「白菜價」房源。

在這樣的背景下，孟曉蘇的前述言論被中媒體報導後，立即成為了房產圈的一大熱點話題，「孟曉蘇建議叫停法拍房」一度被網友洗版，並引發輿論的強力反彈。

網易號「謝暉說房」1月11日發表題為「專家叫停法拍房，打折的價格是房價殺手嗎？」的評論文章，直言孟曉蘇不是普通專家，是當年房改的核心參與者之一，他說的話是比較有影響力的，因此有必要對此議題展開討論。

文章分析，現在法拍房的數量多到嚇人，而且只能低價拍賣，主要有3大原因：

其一，這幾年許多普通房主扛不住房貸了。前幾年樓市火熱的時候，很多人是在房價高位時上車。但最近幾年經濟環境不好，裁員、倒閉頻繁發生，房主的收入突然斷了，房貸自然就還不上了。2025年房貸斷供率年增23%，而這些斷供的房子最後就變成了法拍房。

其二，對銀行來說，這些斷供房是不良資產，放在手裡越久，風險越大。銀行要急於回籠資金，只能低價甩賣。

其三，法拍房經常藏著不少坑，比如有的房子有隱性債務，還有的房子有長期租約。這些風險讓普通人不敢輕易入場，只能靠低價吸引買家。

對於孟曉蘇引發爭議的建議，文章直言，法拍房不是房價下跌的元兇，只是房市調整期的一個縮影，叫停法拍房，只能解一時之渴，解決不了根本問題，甚至可能適得其反。

文章分析，首先，法拍房低價成交是結果，不是原因。現在房市的問題是需求不足、大家收入不穩定、信心不夠，這些問題不解決，就算叫停了法拍房，那些還不上房貸的房主依然還不了，最後只是把問題延後了，不是解決了。

其次，叫停法拍房不合情也不合法。被法拍的房產背後除了要拿回貸款的銀行外，還有很多因為合約糾紛、民間借貸被欠錢的普通人。如果叫停法拍，這些債權人的錢就打了水漂，總不能因為要穩房價，就犧牲債權人的利益吧？

文章進一步指出，叫停法拍房還違背了市場規律，法拍房的價格其實反映的是房子真實的價值，人為干預只會讓市場更混亂，延緩市場調整的節奏。而且房市的信心也不是靠叫停法拍房就能拉回來的。大家擔心房價跌，基本上是擔心自己的財富縮水。只有把經濟搞上去，讓大家有穩定的收入，並讓房價回歸合理區間，大家才能重拾信心。

同一天，微信公眾號「博客彈今」也發文，針對孟曉蘇的上述言論發出猛烈抨擊。文章一開始就痛批，當今中國有不少專家已經蛻變成權貴的「看門狗」，只在乎利益集團的巨利，看不到普通民眾的生活艱難，已經喪失了良知，喪失了人性。

文章斥責，諸如孟曉蘇這樣的專家是跟房產綁在一起的利益集團代言人，當中國房市不景氣，高房價的泡沫逐漸浮出水面的時候，這些所謂專家不是為民生困苦著想，而是在替銀行擔憂，替利益集團擔憂。文章直言，「叫停法拍房是在開歷史的倒車，終將被民眾所拋棄。」

