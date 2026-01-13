美國十大高薪職業 年薪都超過300萬元

根據Indeed的數據，2026年美國十大高薪職業的年薪均超過10萬美元（台幣315萬元）。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕根據Indeed的數據，2026年美國十大高薪職業的年薪均超過10萬美元（台幣315萬元）。

CNBC報導，過去一年，就業市場整體低迷，只有一個例外：醫療保健產業。因此，該領域在Indeed最新發布的2026年最佳工作報告中佔據主導地位。

由於年薪中位數高達六位數，且過去三年薪資和職缺數量均大幅成長，心臟醫療技師被評為年度最佳職業。研究人員指出，不斷增長的需求反映了慢性疾病的增加、人口老化以及心臟病是美國首要死因。

該報告根據薪酬、需求、薪資成長、在Indeed等招聘網站上的發布情況以及在家工作等靈活性因素對工作進行了排名。以下是Indeed評選出的年度十大熱門職缺：

1. 心臟醫療技術

預計年薪中位數： 13萬3907美元

2022年以來薪資成長率：34%

遠距辦公職缺佔比：2%

2. 卡車司機兼車主

預計年薪中位數：16萬美元

2022年以來的薪資成長率：-5%

遠距辦公崗位佔比：1%

3. 執業護士

預計年薪中位數： 14萬3183美元

2022年以來薪資成長率：10%

遠距辦公職位佔比：10%

4. 語言病理學家

預計年薪中位數：10萬9431美元

2022年以來薪資成長率：14%

遠距辦公職缺佔比：8%

5. 執照專業諮詢師

預計年薪中位數：10萬7812美元

2022年以來薪資成長率：33%

遠距辦公職缺佔比：32%

6. 持證臨床社會工作者

預計年薪中位數：11萬9618美元

2022年以來薪資成長率：20%

遠距辦公職缺佔比：32%

7. 物理治療師

預計年薪中位數：11萬0848美元

2022年以來薪資成長率：8%

遠距辦公職缺佔比：2%

8. 職能治療師

預計年薪中位數：10萬5580美元

2022年以來薪資成長率：6%

遠距辦公職缺佔比：3%

9. 放射治療師

預計年薪中位數：11萬5923美元

2022年以來薪資成長率：26%

遠距辦公職缺佔比：3%

10. 資料科學家

預計年薪中位數：11萬5079美元

2022年以來薪資成長率：-3%

遠距辦公職缺佔比： 35%

總體而言，醫療保健、科技和技術工種的工作在Indeed評選出的50薪資高和職業穩定性強的最佳職位中佔據了大多數。

