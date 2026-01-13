我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

產業消息人士表示，我進口美製車關稅稅率很高機率會從17.5％降至0%。進口車示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅談判進入收尾階段，產業消息人士表示，我進口美製車關稅稅率很高機率會從17.5％降至0%，綜觀日、韓、加拿大、墨西哥等美國的主要貿易夥伴國對美製車進口稅率落點，台灣也不會例外，「看看別人，想想自己」。

各界關切我汽車與其零組件輸美稅率以及我對美製車進口關稅稅率落點，產業消息人士分析，有鑑於我國汽車零組件業的美國市場佔比約5成，台灣為爭取汽車零組件輸美更具競爭力的關稅條件，也就是不高於日、韓的15%，估計我方將移除我國對美規車的限額，也就是可比照歐規車安審，「一定要拿籌碼來換」。

產業消息人士續說，但籌碼只有開放美規車限額還不夠，我進口美製車關稅勢必大幅調降，綜觀全世界對美製車進口關稅較高的國家有中國、台灣、印度等，在美方眼裡，真正對美製車「不友善」的並非日、韓、澳等國，而是台灣、印度、中國。

談及對美製車進口關稅稅率的預測，產業人士直言，經濟部高層多強調，調降稅率是方向，最後不一定是零關稅，但老實說，觀察許多美國貿易夥伴國對美製車的進口關稅是0%，台灣有什麼條件可以談出0%以上的稅率，「看看別人，想想自己」。

美製車進口稅率大降，勢必牽動整體車市，非美系車商勢必降價因應才能競爭，也會衝擊本土車廠；據悉，汽車產業對美製車進口稅率調降也多已有心理準備，多家車廠向經濟部反映，盼能針對汽車及其零組件業等受衝擊產業研議過渡期的輔導措施，包括降低關鍵零組件進口稅率、提供車輛智慧轉型等提升競爭力的補助計畫。

