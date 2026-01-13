全球央行總裁「大團結」聯名挺鮑爾 高評價對抗川普

美國聯準會主席鮑爾遭到聯邦檢察官進行刑事調查，週二（13日），全球各國央行總裁聯名發表聲明，為鮑爾辯護和背書。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會主席鮑爾遭到聯邦檢察官進行刑事調查，週二（13日），全球各國央行總裁「大團結」（full solidarity）聯名發表聲明，為鮑爾辯護和背書。包括歐洲央行總裁拉加德和英國央行行長安德魯·貝利在內的各國央行總裁在一份聯合聲明中表示：「我們與聯準會及其主席鮑爾完全團結一致」。

他們補充說：「中央銀行的獨立性是價格、金融和經濟穩定的基石，這關係到我們所服務的公民的利益。因此，在充分尊重法治和民主問責制的前提下，維護這種獨立性至關重要。」

請繼續往下閱讀...

聲明稱，鮑威爾「為人正直，專注於履行職責，並堅定不移地致力於維護公眾利益」。「在我們看來，他是一位受人尊敬的同事，所有與他共事過的人都對他評價極高。」

該聲明的其他簽署人包括巴西、瑞士、瑞典、丹麥、韓國、澳洲和加拿大的中央銀行總裁。同時簽署的還有國際清算銀行董事會主席弗朗索瓦·維勒魯瓦·德·加洛（ François Villeroy de Galhau）和該行總經理巴勃羅·埃爾南德斯·德·科斯（Pablo Hernández de Cos）。國際清算銀行是一個總部位於瑞士巴塞爾的國際中央銀行組織。

聲明中未提及的一家重要央行是日本銀行。聲明稱，之後可能會有更多央行加入。

鮑爾週日（10日）晚間發表聲明，確認聯邦檢察官已對聯準 會位於華盛頓特區的總部耗資25億美元的翻新工程，以及他向國會作的相關證詞展開刑事調查。各界紛紛表達了對鮑爾的聲援。

鮑爾一直受到美國總統川普要求降低利率的持續壓力，他表示，這項調查是總統未能如願以償地 快速大幅降息而導致的結果。

鮑爾在美聯儲官方推特帳號發布的視頻聲明中表示：「面臨刑事指控的威脅，是因為美聯儲根據我們對什麼能服務於公眾的最佳評估來設定利率，而不是追隨總統的喜好。」他警告說，調查結果將決定央行未來的決策。

川普多次批評鮑爾和聯準會降息速度不夠快。經濟學家警告稱，一個政治化的聯準會如果屈服於總統的要求，將損害其作為對抗通膨力量的信譽，並可能導致投資者在投資美國國債前要求更高的利率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法