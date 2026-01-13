撐不到退休！外媒點名2026年「恐被淘汰」的13種職業

外媒點出2026年即將消亡的13種職業。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕無論你是剛踏入職場的新鮮人，或是考慮轉換跑道、為未來的財務與退休生活做更好準備，選擇正確的職業領域都至關重要。然而，美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，在快速變動的就業市場中，很難判斷某個行業是否具備長期發展性。報導根據美國勞工統計局資料，預料在2026年及未來持續衰退的職業，以下為報導指出2026年即將消亡的13種職業，不值得、不建議從事。

1.銀行櫃員：衰退幅度13%，隨著線上銀行與手機App普及，越來越少人親自到銀行櫃檯辦事。BLS 預估，銀行櫃員工作到2034年將減少13%，約流失近4.5萬個職缺。

請繼續往下閱讀...

2.帳款催收員：衰退幅度10%，自動語音電話與簡訊取代真人催收，傳統人工角色逐漸被淘汰。BLS指出，該職業未來十年將減少約 1.7 萬個工作機會。

3.收銀員：衰退幅度10%，自助結帳機全面進駐超市與賣場，人力需求快速下滑。BLS預估，收銀員職缺將減少31.36萬個。

4.電腦程式設計師：衰退幅度6%，生成式AI開始接手基礎寫碼工作，壓縮人類程式設計師空間。BLS預測，相關職位將持續下滑至2034年。

5.裁縫師：衰退幅度4%，快時尚與成衣市場崛起，日常服裝訂製需求明顯萎縮。BLS指出，裁縫相關工作不再具備長期成長性。

6.客服人員：衰退幅度5%，聊天機器人與AI客服逐步取代真人接線。BLS預估，未來十年將減少 15.37 萬個職缺。

7.到府推銷員：衰退幅度10%，消費者行為全面轉向線上，挨家挨戶推銷逐漸消失。BLS指出，包含街頭攤販在內的相關工作數持續下探。

8.花藝設計師：衰退幅度6%，婚禮與節慶需求難以支撐整體市場。BLS預估，未來十年將流失約2600個職缺。

9.珠寶匠：衰退幅度5%，即便珠寶銷售仍在，但製作與維修人力需求下降。BLS預測，相關職位將減少近2000個。

10.鎖匠：衰退幅度8%，智慧門鎖普及，傳統配鑰匙與修鎖需求快速萎縮。BLS指出，該行業正面臨結構性淘汰。

11.非緊急調度員（Non-emergency Dispatchers）：衰退幅度1%，排班與調度系統自動化，人工角色逐步被取代。BLS預估，將減少約 2100 個職缺。

12.校車隨車人員：衰退幅度3%，學校縮減人力配置，隨車監督角色逐漸消失。BLS指出，該職位已不再擴張。

13.電信技術人員：衰退幅度3%，網路與通訊設備穩定度提升，維修需求下降。BLS預估，未來將流失約8600個職位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法