吃櫻桃正是時候！價格大跌變成市場主流商品 歸功「這國」擴張

〔財經頻道／綜合報導〕全球櫻桃市場在2025年底面臨近年來最嚴重的危機之一，即價格暴跌、需求疲軟以及供應日益過剩，預計2026年初供需失衡的局面可能會進一步加劇，而對於消費者來說，就可吃到比較便宜的櫻桃。外媒也指出，櫻桃從一種稀有且備受追捧的商品，變成了一種主流產品，並呈現出明顯的品質細分。

造成櫻桃價格下行壓力的根本原因是供應增加，這主要歸功於智利的擴張策略，該國是世界領先的櫻桃生產國和出口國。智利提高了出口量，並提前了銷售窗口期，在更短的時間內向市場投放了大量櫻桃。

此外，從去年底至今年初，櫻桃的主要出口市場包括中國、歐洲、美國和拉丁美洲，都呈現出共同的趨勢：櫻桃供過於求，市場難以消化。根據多家分析機構和專業公司報告顯示，這種供需失衡的局面在2026年初可能會進一步加劇。

作為智利櫻桃的主要出口市場，中國是整個產業的風向標。2025年第51週收集的數據清楚地表明：平均價格，尤其是桑蒂娜品種的價格，比2024年同期下降了40%，比2023年的水平下降了約60%。這一前所未有的下跌反映產品定位的深刻轉變：櫻桃從一種稀有且備受追捧的商品，變成了一種主流產品，並呈現出明顯的品質細分。

水果積壓進而引發價格的連鎖反應，中國市場跌幅甚至高達50%。C Fruits公司的Agustín Cornejo發布的Smartcherry最新報告，詳細概述中國櫻桃市場的現狀。光是第51週，中國就進口了約1500個貨櫃的櫻桃，平均價格為每公斤8.1美元，品質整體良好。但進口高峰出現在第52週，達到4300個貨櫃，比前一周增長了180%。預計1月的前幾週還將有7500個貨櫃運抵。

其他主要市場也出現了類似的下跌趨勢。在德國漢堡，櫻桃的平均FOT（卡車交貨價）下降了15%。在荷蘭，價格下跌9%，而在巴西聖保羅，批發報價仍下降15%。在美國，出貨點價格也呈現類似的趨勢。

雖然這些是平均值，但這些數據揭示了一個明顯的趨勢：除少數例外情況外，整個全球市場都面臨壓力。

對櫻桃出口產業而言，策略調整已勢在必行。更精準的規劃、市場區隔和嚴格的品質管理對於避免2026年初幾個月進一步的挫折至關重要。隨著節日需求的消退，1月預計將成為2025-2026年整個銷售季中最關鍵的月份。

