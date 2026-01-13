長榮航空：第一季訂位率超乎預期 獲全球最安全航空第8名

長榮航空連續第13年榮獲全球最安全航空公司。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空總經理孫嘉明指出，目前觀察，第一季訂位率超乎預期，第二季也不錯，而第三季旺季則會開航美國華盛頓航點，挹注營運表現。至於原本訂位率預期是多少，孫家明笑而不答。

孫嘉明說，第一季通常第一季營收高點會落在農曆年節的月份，但今年一月訂位率較去年一月農曆春節期間好，而二月是農曆年，三月也不錯，第一季營運會較去年同期成長，第二季訂位率目前看起來也不錯，七月會新開航點台北到美國華盛頓，今年是美國開國250周年，而華盛頓除是政治中心，也具有商業活動，同時擁有國會、白宮等歷史古蹟，相當適合旅遊觀光，再加上亞裔人口多，也擁有轉機商機，因此長榮航空評估開航華盛頓，成為長榮航空在北美的新航點。

另外，國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com今（13）日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續第13年榮獲全球最安全航空公司，此次評比更獲得第 8 名的肯定，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司。

孫嘉明表示，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是長榮航持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲 AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

