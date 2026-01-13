踩雷看太多了！修車師傅親曝「最不會後悔買的」4個汽車品牌

機械師兼汽車專家Chris Pyle根據多年的實務經驗，分享了他最喜歡的2025年汽車品牌。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在選擇一輛車時，還有誰比每天修車的人更值得請教？美國理財網站《GOBankingRates》報導，維修技師兼汽車專家、JustAnswer顧問Chris Pyle根據多年第一線實務經驗，分享他對2025年最推薦的汽車品牌看法，以下是他最喜歡的4個汽車品牌，會考慮購買它們。

福特Ford：Pyle評為「值得信賴的工作夥伴」，他特別推薦兩款Ford車型，他指出「Ford Super Duty 或 F-150。它們之所以成為最暢銷的皮卡，是有原因的」，他表示「只要你需要一輛能拖船或拖露營車、真正能『把事情完成』的卡車，它們絕對勝任。」轉售價值也是一大優點。Pyle指出「當你準備換車時，完全不愁找不到願意接手的買家。」

現代（Hyundai）與起亞（Kia）：Pyle評為「高CP值代表」，如果你追求的是最大CP值，Pyle給出了一個出乎意料的答案，「任何 Hyundai 或 Kia 的車款，你會對它們的低持有成本感到驚訝。」他指出，這兩個品牌在出廠時就提供相當完整的配備。「它們通常購買價格較低、保固期長，而且該有的配備幾乎都包含在內。」不過，他也提醒一個缺點，「缺點是轉售價值不高，所以最好打算一路開到20萬公里以上，或是開到車子報廢為止。」

特斯拉Tesla：電動車好選項，對於考慮轉向電動車的人，Pyle對Tesla的看法相當明確。「如果你打算改開電動車，而且主要在市區或近距離通勤、不需要頻繁為充電路線傷腦筋，那 Tesla 是不錯的選擇。」優點在哪？他表示「Tesla的車配備幾乎是目前市面上最頂級的，而且已經被證實是品質可靠的好車。」

