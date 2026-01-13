藍新推出SoftPOS服務 首波瞄準餐飲零售業

藍新推出「藍新簡單收SoftPOS」服務。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕遊戲股智冠（5478）旗下的第三方支付廠商藍新今日表示，旗下電子支付品牌「簡單行動支付」推出殺手級應用「藍新簡單收SoftPOS」，是全台首家由電支業者推出的SoftPOS服務。商家只需要用既有的Android裝置或商用POS裝置，下載應用程式即可開始使用。

藍新指出，此服務支援信用卡、TWQR與常用電子支付等超過40種支付方式，滿足多元場域需求，大幅降低導入成本、提升營運效能，預計首年協助超過千家商戶導入，讓收款走向行動化與軟體化。

藍新指出，全球智慧零售市場規模逐年持續擴張，帶動線下POS終端設備成長，其中具備NFC（近場通訊）功能的設備已成為主流。根據中央銀行統計，2024年線下電支加刷卡金額高達4.5兆元，顯示收款是不可或缺的營運基礎。但多數商戶的櫃台往往同時擺放刷卡機、掃碼設備與POS主機，多種設備不僅占空間、管理複雜，成本負擔也重。

藍新科技總經理鍾興博表示，市場不缺支付工具，真正缺的是整合能力。藍新集團深耕支付產業多年，推出「藍新簡單收SoftPOS」，就是希望突破不同收款裝置的整合障礙，讓商家用原本就熟悉的平板或設備完成收款，降低進入門檻，助力台灣中小微型商家智慧化與數位轉型，也為簡單行動支付擘劃未來的成長藍圖。

「藍新簡單收SoftPOS」首波鎖定四大應用場景佈局。在餐飲場域，SoftPOS讓服務人員使用既有設備，在桌邊為消費者點餐與結帳，逐步取代固定櫃台結帳模式，將有效縮短結帳動線提升翻桌率、並提供顧客完善用餐體驗；零售產業將結合電子發票加值服務中心，打造可同時收款、開立發票的一站式結帳流程。

藍新指出，未來服務將延伸至物聯網應用，自動販賣機、自助設備及無人商店即是收款終端，能緩解缺工壓力，也可協助企業將服務拓展至社區、公司行號、偏鄉等多元據點，擴大服務版圖；而智慧移動場景中，計程車的車用平板除了輪播廣告、也能結合金流，讓乘客及時支付車資，開拓新行動收款模式。

