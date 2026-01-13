雅詩蘭黛集團繼全球裁員後 再傳評估「打包出售」這些品牌

多家外媒報導，雅詩蘭黛集團正評估以「打包出售」方式，處分旗下Too Faced、Smashbox，以及韓國護膚品牌Dr. Jart。（下載自esteelaudercompanies IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球美妝巨頭雅詩蘭黛集團（The Estée Lauder Companies）在歷經全球大規模裁員後，市場再度傳出集團可能進一步「調整品牌布局」。

根據《WWD》與《The Business of Fashion》等多家外媒報導，雅詩蘭黛集團正評估是否以「打包出售」方式，處分旗下彩妝品牌Too Faced、Smashbox，以及韓國護膚品牌Dr. Jart。

報導指出，據消息人士透露，這三個品牌已被推介給潛在買家，整體合併出售價格預估落在「九位數美元的低段區間」。若交易最終完成，將象徵雅詩蘭黛在去年歷經銷售下滑與裁員後，朝向持續精簡品牌組合、進行結構調整再跨出一步。

Too Faced與Smashbox皆是以彩妝為核心的品牌，近年來隨著全球彩妝需求趨緩，加上市場競爭加劇，整體成長動能承壓。至於Dr. Jart，雅詩蘭黛於2019年將其納入集團版圖，當時被視為強化韓國護膚市場布局的重要一步；不過消息人士也指出，集團目前正重新檢視該品牌在長期成長策略中的定位與角色。

市場分析認為，若這樁出售案最終拍板，雅詩蘭黛不僅可釋放資本，也有助於提升營運彈性，將資源更集中投入於其他具策略價值與成長潛力的品牌與業務。整體來看，這項潛在交易亦反映出雅詩蘭黛正透過推出新產品、加強成本控管與推動結構性改革，力圖改善整體獲利表現。

