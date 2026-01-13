仍在失血！中國低價入侵 歐汽車零件業2年裁員逾10萬人

過去兩年，歐洲汽車零件產業裁員逾10萬人。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，在需求降低與中國對手激烈的競爭下，過去兩年，歐洲汽車零件供應商已裁員逾10萬人。

歐洲汽車零件供應商協會（CLEPA）數據顯示，2025年汽車零件供應商裁員5萬人，2024年5.4萬人，突顯這苦苦掙扎的產業方興未艾的困境。

CLEPA秘書長克里格（Benjamin Krieger）說，「過去兩年宣佈裁員超過10萬人，實屬空前狀況，而我們尚未止血」。

在2020與2021年疫情期間，歐洲汽車零件供應商裁員5.37萬人，但歐洲汽車需求一直遠低於疫情前水準，新電動車需求也有限，這導致許多車企削減歐洲產量，衝擊零件製造業者。

該產業也面臨中國企業激烈的競爭，這些公司逐步擴大歐洲市佔率。克里格說，「真正的挑戰是中國，他們以極低的價格銷售製造精良的汽車」。

全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）去年9月宣佈，在面臨每年25億歐元的成本缺口後，將在2030年前裁員1.3萬人，此舉上月引發員工抗爭。

在法雷奧（Valeo）、佛吉亞（Forvia）與舍弗勒（Schaeffler）汽車零件大廠2024年宣佈裁員數千人後，去年大陸集團（Continental）旗下汽車零件部門也宣佈進一步裁員計畫，此後該部門分拆為Aumovio品牌。

總部位於斯圖加特的馬勒公司（Mahle）執行長弗朗茨（Arnd Franz）說，該產業是否觸底「還很難說」。這家供應商去年11月裁員1000人，多數為歐洲與北美廠員工。

他指出，「我們原本對2025年抱持樂觀展望」，但在川普總統實施全面關稅，導致汽車零件需求低於預期。他補充，產業承受的壓力意謂「未來兩年，或甚至3年，將看到一波合併與產能調整的浪潮」。

法雷奧執行長佩里拉特（Christophe Périllat）說法更直白。他去年11月警告，該產業面臨「達爾文式轉變」，除非布魯塞爾保護該產業免於中國的競爭，否則歐洲將流失工作機會。

