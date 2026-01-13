川普揚言對伊朗貿易國徵25％關稅 中國：堅定維權

中國外交部發言人毛寧。（歐新社檔案照）

〔中央社〕美國總統川普宣布，即刻起將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，與伊朗貿易往來密切的中國頓時成為焦點。中國外交部發言人毛寧今天對此回應，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家，中方將堅定維護自身的正當合法權益。

毛寧並針對伊朗緊張局勢與當地中國公民之間的關係說，中方會採取一切必要的措施，保護中國公民的安全。

中國外交部下午舉行例行記者會，伊朗有關問題以及對中國的影響成為媒體關注焦點。綜合中國媒體報導，毛寧在回答相關提問時，作上述表示。

根據報導，毛寧對川普及美國政府一系列對伊朗的表態、包括要求美國公民撤離伊朗說，中方「希望並支持」伊朗保持國家穩定，且一貫反對干涉別國內政，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，希望各方多做有利於中東和平穩定的事。

毛寧並表示，中方正在密切關注伊朗局勢的發展，會採取一切必要的措施，保護中國公民的安全。而她在回答「中方是否仍然建議中國公民前往伊朗旅遊」的問題時，也作出相同的回答。

至於外媒日前報導，伊朗可能不參加金磚國家在南非海域舉行的聯合軍演，改以「觀察員」身分參與，毛寧則回答，「這個問題建議向中方的主管部門了解」。

