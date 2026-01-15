LTN經濟通》川普插旗北極 不惜與歐盟翻臉？

川普1月4日川普搭乘空軍一號時對記者表示「格陵蘭的戰略地位太重要了」。（資料照，）

格陵蘭「戰略地位太重要」

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期再度公開表達「掌控格陵蘭」的強烈意圖，引發國際社會高度關注。這座幅員遼闊、人口僅約5.7萬人的北極島嶼，雖長期低調，卻因地緣位置關鍵、資源潛力龐大，逐漸成為華府眼中的戰略要地。川普1月初搭乘空軍一號時直言，格陵蘭「戰略地位太重要」，並聲稱俄羅斯與中國船艦頻繁出沒其周邊，從美國國家安全角度來看「必須要有格陵蘭」。

這番言論隨即在歐洲引發震盪。丹麥與歐盟官員警告，若美國以任何形式接管格陵蘭，將嚴重衝擊北約體系，甚至導致同盟瓦解。然而，白宮隨後並未降溫，反而透露正評估「一系列選項」，其中不排除動用軍事力量。川普更進一步強調，美國若無主權，便無法有效防衛格陵蘭，並語帶威脅表示，美方可選擇「簡單或困難的方式」達成目標。

格陵蘭的戰略價值，核心在於其地理位置。該島位於北極與北大西洋交界，正好坐落於「GIUK缺口」（格陵蘭－冰島－英國）這一海軍咽喉要道。隨著氣候變遷加速、冰層融化，北極航道逐步成形，未來亞洲與歐洲之間的航運距離可望大幅縮短，其重要性已不可同日而語。美國目前在格陵蘭設有皮圖菲克太空軍基地（Thule Air Base），是其北極防禦體系的關鍵節點。

美國總統川普重申必須拿下格陵蘭島。（資料照，路透）

格陵蘭島上的「皮圖菲克太空基地」是美國最北的軍事基地，美國副總統范斯在2025年3月底率團訪問。（資料照，法新社）

美在格陵蘭設有皮圖菲克太空軍基地

事實上，川普在首任總統任期時便曾拋出「購買格陵蘭」的構想，當時即遭丹麥斥為荒謬。如今重返白宮後，他的態度更趨強硬。外媒披露，華府曾研議以《自由聯合協定》（COFA）模式，將格陵蘭納入美國勢力範圍，由美方提供防衛與公共服務，換取軍事與經濟上的高度自主權，但該構想已遭丹麥明確反對。此外，五角大廈也評估，是否將格陵蘭的防務責任，從歐洲司令部轉交給北方司令部，凸顯其在美國國土安全戰略中的地位上升。

除了軍事層面，資源也是格陵蘭的另一大吸引力。島上蘊藏石油、天然氣、關鍵礦物與稀土元素，對新能源、電動車與國防產業至關重要。在美中角力背景下，華府試圖降低對中國稀土供應鏈的依賴，格陵蘭自然成為重要想像標的。美國政府近期也傳出考慮投資當地礦業項目，涵蓋黃金、銅及多項關鍵金屬。

不過，產業界普遍認為，格陵蘭開採成本高昂、氣候嚴苛，即便成功開礦，加工環節仍難以脫離中國，實際效益有限。儘管如此，在川普不斷強調國安與資源議題下，市場資金仍追捧相關概念。

美國駐格陵蘭領事館在2020年重新設立，這是美國在北極圈擴大勢力的全面計畫之一。（資料照，彭博）

格陵蘭自身的經濟基礎脆弱

值得注意的是，格陵蘭自身的經濟基礎相當脆弱。丹麥央行最新報告指出，格陵蘭經濟高度依賴漁業，成長動能疲弱，公共財政承壓，人口老化與外流問題日益嚴重。這也突顯一個現實：在地緣政治價值被放大的同時，格陵蘭自身卻缺乏足以支撐高度自主的經濟條件。

總體而言，川普重提「取得格陵蘭」的主張，反映的並非一時衝動，而是美國在北極戰略、安全與資源競爭上的長期焦慮。然而，這場大國博弈中，格陵蘭真正面臨的核心挑戰，或許不在於外部壓力，而在於如何在有限財政與結構性困境下，確保自身的經濟穩定與未來發展。

